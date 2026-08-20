NBA／金塊為躲稅線送走華森 丹佛媒體怒評「F」：浪費約柯奇奪冠窗口

金塊今日在一筆涉及騎士、快艇、巫師和國王的5隊交易案中，將23歲前鋒華森（Peyton Watson）送往克里夫蘭，金塊則獲得不受保護的2031年騎士的首輪選秀權、2032年國王隊的次輪選秀權，以及從巫師來的里斯（Julian Reese）。然而這筆交易卻讓金塊今年休賽季的操作遭到當地媒體猛烈批評。

單從交易回報來看，金塊送走一名年僅23歲、仍具有巨大成長空間的年輕前鋒，最終只換回一枚首輪與一枚次輪籤和輪替外球員，乍看之下並不算特別豐厚。

尤其華森上季一度迎來生涯突破。從2025年12月28日至今年2月5日，他曾在一段期間繳出平均20.7分、5.3籃板、3.5助攻，投籃命中率49%、三分球命中率43%、罰球命中率72%的亮眼成績，在進攻端大幅提升產量之餘，防守端同樣持續展現出色的運動能力與影響力，一度讓外界開始期待他是否有機會進一步成長為明星級戰力，只是後續受到傷勢影響才逐漸降溫。

然而金塊最終選擇放棄華森，真正的關鍵可能並不在他的能力，而是背後極為驚人的「留人成本」。

根據《ClutchPoints》NBA記者席格爾（Brett Siegel）指出，如果金塊選擇以平均年薪約2200萬美元留下華森，受到重複奢侈稅（repeater tax）懲罰影響，球隊原本約6800萬美元的奢侈稅帳單，將直接暴增至約2.2億美元。

不僅如此，續約華森也會讓金塊進一步跨入NBA現行勞資協議中限制極為嚴格的第二層豪華稅線（second apron），屆時球隊在交易、補強以及未來陣容操作上的彈性，都將受到更多限制。

也因為金塊的團隊薪資已經受到第二層豪華稅線限制，他們在這次先簽後換交易中無法直接換回球員，因此即使送走華森，球團也無法藉此立即補進另一名即戰力，只能將主要回報集中在未來選秀權。

金塊將23歲前鋒華森送往克里夫蘭，然而這筆交易卻讓金塊今年休賽季的操作遭到當地媒體猛烈批評。 美聯社。

對此，長期關注金塊的丹佛媒體人布萊克本（Ryan Blackburn）就對這筆交易相當不滿，甚至在華森離隊後，直接將金塊今年休賽季的整體操作評分從原本的「C-或D+」，進一步下修至不及格的「F」。

布萊克本坦言，自己甚至不知道該如何向金塊球迷解釋這筆華森交易，而他認為，金塊得到2031年首輪籤最實際的意義之一，其實並不是直接提升球隊未來天賦，而是增加球團後續交易選秀權的操作空間。

金塊原本就在2031年握有自己的首輪籤，如今再從騎士得到另一枚2031年首輪，因此同一年將擁有2枚首輪選秀權，也讓球團未來在受到「史泰平規則」（Stepien Rule）限制的情況下，擁有更多操作首輪籤的彈性。

然而對一支仍以總冠軍為目標的球隊而言，這樣的回報顯然無法立即填補華森離隊留下的戰力缺口。布萊克本也直言，由於金塊受到第二層豪華稅線限制，無法透過這筆先簽後換交易直接帶回球員，因此自己看到交易的第一反應相當糟糕，甚至認為金塊球迷確實應該對球隊目前的情況感到擔憂。