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NBA／金塊沒留住替補悍將！華森5隊交易案轉戰騎士

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
金塊最終還是沒留住受限制自由球員華森，透過5隊交易送他去騎士。 路透
金塊最終還是沒留住受限制自由球員華森，透過5隊交易送他去騎士。 路透

騎士、金塊和快艇隊達成交易協議，華森（Peyton Watson）將從金塊被送去騎士，史特魯斯（Max Strus）從騎士轉戰快艇，這筆交易還包括巫師隊和國王隊，是一筆牽涉5隊的交易案。

消息人士向美國媒體ESPN透露，作為這筆多隊交易的一部分，丹佛金塊隊將獲得一個不受保護的2031年騎士的首輪選秀權，和一個2032年國王隊的次輪選秀權，以及從巫師來的里斯（Julian Reese）。

騎士除獲得華森，還從獲得巫師的惠特摩（Cam Whitmore），2027年快艇的第二輪選秀權將給巫師；快艇得到史特魯斯，巫師獲得騎士的曼恩（Tre Mann）和現金，以及2027年騎士和快艇的次輪選秀權。

「Klutch Sports」執行長保羅（Rich Paul）和經紀人牛頓（Lucas Newton）向ESPN透露，華森將和騎士簽下一份新合約，這張4年8800萬美元的合約包含球員選項和交易補償金。

華森上季先發40場比賽，場均14.6分、4.9籃板、2.1助攻和0.9抄截都是生涯新高，三分球命中率達4成1，且有4場比賽超過30分。

快艇 NBA 騎士

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