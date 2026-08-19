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NBA／曝史陶德邁爾「林來瘋」前態度 林書豪：對手最怕的大前鋒

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克時期的林書豪、史陶德邁爾。 歐新社
尼克時期的林書豪、史陶德邁爾。 歐新社

太陽隊傳奇大前鋒史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）最近正式進入名人堂，尼克時期隊友「哈佛小子」林書豪最近受訪時，分享史陶德邁爾的暖心之舉。

史陶德邁爾在太陽成名，與奈許（Steve Nash）與馬里安（Shawn Marion）組成「MSN連線」，2005年西區決賽，面對全盛時期的馬刺隊傳奇大前鋒「石佛」鄧肯（Tim Duncan），22歲的史陶德邁爾出賽5場，平均狂砍37分9.8籃板1.6火鍋。

2010年休賽季詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）與波許（Chris Bosh）前往南灘組成熱火三巨頭，史陶德邁爾則是選擇加盟尼克，加盟尼克首季仍有頂級球星表現，但第二個賽季就因傷開始下滑，這季也正好迎來「林來瘋」時刻。

林書豪趁著史陶德邁爾進入名人堂，談到這位昔日隊友：「我真的非常非常替他開心，這完全是他應得的。他是很棒的人，總是支持我們、關心我們。甚至在『林來瘋』之前、我還只是球隊第15人的時候，他就已經對我非常友善。」

林書豪回憶林來瘋的時候，「當時他甚至比我還開心，這就是他的個性。他真的非常平易近人，也很重視團隊。我很享受和他一起打球。而且很明顯，他是籃球史上最具統治力、最讓對手感到害怕的大前鋒之一。」

太陽 尼克 史陶德邁爾 林書豪

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