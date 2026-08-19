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NBA／勇奪NCAA、夏聯冠軍MVP！勇士菜鳥卻曝曾在巴士偷偷掉淚

聯合新聞網／ 綜合報導
倫德伯格回憶自己第一次準備踏上夏季聯賽的心情，坦言比賽都還沒開始，坐在球隊巴士上的他就差點忍不住落淚。 法新社。
倫德伯格回憶自己第一次準備踏上夏季聯賽的心情，坦言比賽都還沒開始，坐在球隊巴士上的他就差點忍不住落淚。 法新社。

勇士菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）幾個月前才剛協助密西根大學奪下NCAA冠軍員，如今又在NBA夏季聯賽封王，然而，他日前接受記者訪問時，回憶起自己第一次準備踏上夏季聯賽的心情，坦言比賽都還沒開始，坐在球隊巴士上的他就差點忍不住落淚。

「當時我們正搭車前往拉斯維加斯的比賽，我坐在巴士上差點就哭了。我心裡想，這真的太瘋狂了。我真的要在拉斯維加斯打夏季聯賽了，而且是在這麼多人面前打球……大概有3、4滴眼淚就這樣從眼睛流下來。」

不過當時才剛加入勇士，身旁幾乎都是才認識不久的新隊友，也讓倫德伯格只能趕緊控制住自己的情緒。

「但我當時坐在一台載滿其他球員的巴士上，他們甚至都還不認識我，頂多只是稍微知道我是誰而已，所以我總不能莫名其妙就坐在那裡一直哭吧。」

儘管差點在巴士上落淚，倫德伯格最後卻替自己的第一趟NBA旅程寫下近乎完美的結局，不僅幫助勇士一路打出5勝1敗戰績，更在冠軍戰攻下21分、10籃板，力壓灰熊探花布瑟（Cameron Boozer）拿下夏季聯賽MVP，率領金州勇士以94：90拿下勝利，一舉奪得夏季聯賽冠軍，成為繼米契爾（Davion Mitchell）後，史上第2位同一年拿下NCAA一級男籃冠軍與拉斯維加斯夏季聯賽冠軍的球員。

NBA NCAA 勇士 拉斯維加斯 密西根大學 巴士 灰熊 冠軍

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