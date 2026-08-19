NBA／ 詹姆斯加盟76人卻住紐約？「瘋狗貝」忍不住喊話：想體驗就得住這

今年休賽季最震撼聯盟的消息之一，無疑是詹姆斯（LeBron James）選擇加盟76人，然而新賽季他並沒有打算直接搬到費城居住，也引起了「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）的注意。

根據先前報導，詹姆斯新賽季並沒有打算直接搬到費城居住，而是計畫住在紐約市，並在球隊比賽以及訓練期間，搭乘直升機往返紐約與費城，這樣特殊的「通勤方式」讓不少球迷感到意外。

曾效力76人、同時也曾在湖人與詹姆斯當過隊友的貝佛利說道，「我不是要告訴你應該怎麼做。身為一個男人，我永遠不可能去告訴另一個男人他應該怎麼做。但是，如果你真的想要好好體驗費城，你就必須住在費城。」

至於詹姆斯為何選擇加盟76人，目前外界普遍認為籃球層面的考量可能占了相當大的比重。

即將迎來生涯第24個NBA賽季的詹姆斯，如今身邊將同時擁有恩比德（Joel Embiid）、布朗（Jaylen Brown）以及馬克西（Tyrese Maxey）等明星級戰力。

當然，76人這套全新的豪華陣容仍存在不少未知數，包括球權該如何分配、外線投射、防守配置，以及最重要的健康問題，都可能直接決定球隊新賽季究竟能走多遠。