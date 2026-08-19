NBA／尼克奪冠「不亂陣腳」 籃網總管放眼未來：看誰能把握機會

籃網老闆蔡崇信近日接受《NetsDaily》專訪時，坦言看著尼克在自家城市封王確實「令人難堪」，但籃網娛樂公司財務長反而從中看見商業上的機會，總管馬克斯（Sean Marks）也對此直言，「看看究竟誰能真正把握住這次機會。」

「完全沒有。我們不會因為其他人在做什麼，就變得更有動力或更沒有動力。我認為我們唯一能夠控制的，就是自己的道路。」

「我們幾年前就已經開始執行這項計畫，我對目前這群人所完成的工作非常滿意，也對費南德茲（Jordi Fernandez）以及教練團培養這些年輕球員的成果感到滿意。」

此外，馬克斯也相當期待這批年輕球員接下來的發展。

「看看他們未來會變成什麼樣子會非常令人興奮，不管是一年後還是兩年後，看看究竟誰能真正把握住這次機會。」

有趣的是，雖然蔡崇信坦言尼克奪冠令人難堪，但籃網另一名高層反而從中看見商業上的機會。

布魯克林體育娛樂公司財務長史登（Peter Stern）接受《CFO Magazine》訪問時表示，籃網其實「替尼克感到高興」，更希望利用尼克奪冠掀起的籃球熱潮，吸引原本對NBA沒有太多關注的潛在球迷。

「我們主要思考的是這件事情帶來的順風。我們希望有更多人愛上籃球，而尼克奪冠，或者應該說，即使只是他們過去幾年的季後賽深入之旅，都真正喚醒了許多原本沉睡的球迷。」

「今年紐約有很多原本可能根本不是籃球迷的人，最後卻出現在觀賽派對，或透過各種不同方式參與季後賽。對持續在布魯克林成長的籃網以及自由人而言，這是一件非常棒的事情。」

換句話說，尼克奪冠雖然讓籃網在競爭層面感到難堪，但從市場角度來看，球團也希望搭上這股籃球熱潮，進一步擴大自己在紐約的球迷基礎。