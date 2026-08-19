NBA／同城死敵尼克奪冠！籃網老闆蔡崇信坦言「令人難堪」

籃網老闆蔡崇信近日接受《NetsDaily》專訪時，罕見談到同城死敵尼克奪下總冠軍對球隊造成的衝擊，並坦言看著尼克在自家城市封王確實「令人難堪」，甚至讓籃網球迷更加惱火，但他也強調球團不會因此打亂原本的重建計畫。

「每一年都一定會有一支球隊拿到總冠軍，只是剛好今年拿冠軍的球隊跟我們在同一座城市。」

「這當然不會讓我們感覺很好，這會激怒我們的球迷，而且確實令人難堪。但不管是在商業、競爭、體育，還是任何事情上，你都不應該讓這種『難堪』的感覺影響自己的表現。」

蔡崇信強調，即使尼克已經率先登頂，籃網仍然不會因此急著追趕對方，甚至為了短期戰績犧牲原本規劃。

「我們原本就有自己的計畫，我們正在重建，而且我認為現在正走在一條正面的軌道上。所以這完全不會改變我的想法。」

今年休賽季，籃網透過交易得到3屆明星前鋒藍道（Julius Randle），同時在自由市場簽下艾利斯（Keon Ellis）以及華格納（Moe Wagner）；選秀會則分別用第6順位、第28順位選進路易斯威爾大學後衛布朗（Mikel Brown Jr.）與傑佛森（Joshua Jefferson）。

至於去年首輪第8順位選進的迪明（Egor Dёmin）今年在夏季聯賽的表現同樣受到肯定，被認為已經展現出新賽季有機會迎來突破的跡象。

然而即使進行多筆補強，籃網仍然沒有動用任何未來首輪選秀權，也沒有為了立即提升戰力而用掉手中超過2500萬美元的薪資空間以及各項特例，顯然仍將長期重建放在第一順位。

其中今年加盟的藍道，無疑是籃網目前最具即戰力的補強，而有趣的是，他過去恰好就曾親手參與尼克從谷底重新崛起的過程。

尼克在藍道加盟前一個賽季僅拿下17勝，但他2019年來到紐約後，僅僅兩個賽季，尼克就將戰績提升至41勝，並以東區第4種子身分重返季後賽。

上季效力灰狼期間，藍道79場比賽平均可以攻下21.1分、6.7籃板與5次助攻，投籃命中率48.1%。根據《Cleaning The Glass》數據，當藍道在場上時，灰狼每100回合進攻效率比他不在場時高出7.6分，在所有至少出賽1500分鐘的球員中排名聯盟第10。

另外，艾利斯能夠提供高水準的第一線持球防守能力，華格納則可以成為可靠的替補中鋒，這些補強都有機會讓籃網比上季更具競爭力。

不過外界仍普遍不看好籃網能立刻重返季後賽。根據《FanDuel Sportsbook》開出的新賽季預測，籃網例行賽勝場數僅24.5勝，在全聯盟排名倒數第2，只高於國王，上季則僅繳出20勝62敗，不僅排名全聯盟倒數第3，更已連續3個賽季無緣季後賽。

反觀剛剛奪冠的尼克，不僅被看好再次拿下東區冠軍，總冠軍賠率更高居聯盟第3，僅次於雷霆以及馬刺。

兩支紐約球隊2026-27賽季也將交手4次，第一次碰頭安排在11月3日、地點位於尼克主場麥迪遜花園廣場；至於尼克首次前往布魯克林作客，則要等到明年2月2日。