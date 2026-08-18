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NBA／生涯年受質疑遭交易！豆總警告將迎「暴怒版」布朗：對聯盟會很可怕

聯合新聞網／ 綜合報導
朗多向全聯盟發出警告，布朗將會帶著怒火進入新賽季，可能會成為相當可怕的存在。 法新社。
朗多向全聯盟發出警告，布朗將會帶著怒火進入新賽季，可能會成為相當可怕的存在。 法新社。

冠軍傳奇控衛「豆總」朗多Rajon Rondo），近日向全聯盟發出警告，他認為今年休賽季被塞爾蒂克交易至死敵76人，加上過去幾個月受到的各種質疑與「不尊重」的布朗（Jaylen Brown），將會帶著怒火進入新賽季，可能會成為相當可怕的存在。

「一個被惹火的布朗？我的意思是，看看他整個夏天受到的那些不尊重……你知道，當一名球員進入那種狀態，尤其又是在打出那樣一個賽季之後。」朗多表示。

過去10年間，塞爾蒂克6度闖進東區決賽、2度打進總冠軍賽，並拿下隊史第18座總冠軍，而布朗一直都是這段成功時期的重要核心之一。

布朗更已經連續7個賽季平均得分突破20分，其中5個賽季至少出賽60場。即使長期處於泰托姆Jayson Tatum）的光環之下，他仍持續提升自己的比賽內容，並沒有因此公開抱怨自己的角色。

尤其上個賽季，塞爾蒂克面臨泰托姆受傷，加上哈勒戴（Jrue Holiday）、明星長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與內線老將霍福特（Al Horford）相繼離隊，布朗仍扛起球隊，一路取得東區第2種子，更在得分、籃板與助攻3項數據全部寫下生涯新高。

沒想到塞爾蒂克最終在季後賽首輪遭到淘汰後，休賽季很快就做出震撼決定，將效力球隊10年的布朗交易至東區宿敵76人。

朗多進一步說道，「他有太多事情需要證明了。拜託，兄弟。這對全聯盟來說會非常可怕。」

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