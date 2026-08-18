快訊

台中警員再爆「紅白單」圖利涉貪 中檢搜索帶回11人、聲押1警

趙建銘「大學生女友」學校曝光 陳幸妤：帶爸爸去趙診所沒人理我們

新北市警察局交通警察 邀8男在母校激戰、拍性愛片下場慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人轉賣肥皂劇！家人出售17.8%股份 珍妮巴斯反對還發律師函警告

聯合新聞網／ 綜合報導
珍妮巴斯。 美聯社
珍妮巴斯。 美聯社

MLB道奇隊老闆沃爾特（Mark Walter）日前以125億美元價碼，將NBA湖人隊82.2%股權轉賣給庫許納（Josh Kushner）和前迪士尼執行長艾格（Bob Iger），今天傳出巴斯家族將湖人剩餘17.8%股份也賣出，前湖人女老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）反對並寄出律師函警告。

湖人自1979年起一直由巴斯家族持有，去年夏天以100億美元，出售82.2%股權給道奇老闆沃爾特，沒想到沃爾特日前又將湖人轉售，現賺25億美元。

ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天稍早報導，巴斯家族已投票決定，將剩餘股權出售給庫許納和艾格，巴斯家族認為，他們有權依據2025年出售股權給沃爾特時包含的條款進行交易。該條款讓巴斯家族有權在沃爾特出售股權時，依照沃爾特出售的價格，按比例出售持股。

珍妮巴斯先前與沃爾特達成協議，她可以擔任湖人實際控制人到2030年。如今，如果巴斯家族剩餘股權的出售案正式完成，珍妮巴斯將不再持有足夠比例股份（15%），無法繼續擔任湖人隊實際控制人。

美國媒體CNBC取得一封由珍妮巴斯律師史崔桑德（Adam Streisand）發出的信件，收件對象是巴斯家族成員Jim、Johnny、Janie、Joey與Jesse委託的律師事務所。史崔桑德在信中表示，珍妮巴斯從未同意出售球隊，因此任何宣稱巴斯家族已投票決定出售的結果，都應該是，而且就是無效的。

史崔桑德主張，依2017年法院命令，珍妮巴斯目前仍是湖人實際控制股東，而且任何股權出售，都不能未經她同意的情況下進行。信中寫道：「JAB信託持有的湖人17.8%股權，若沒有現任共同受託人，也就是珍妮巴斯 、Janie與Joey批准，就無法完成出售。據JAB信託以及法院命令，共同受託人有義務針對湖人股份進行投票，以確保持股比例至少維持在15%，藉此保障珍妮巴斯能繼續擔任湖人實際控制人。」

史崔桑德進一步警告：「任何共同受託人試圖做出相反決定，或任何人試圖協助、教唆共同受託人這麼做，都可能構成違反信託責任、違反受託義務，甚至藐視法院。」

湖人

相關新聞

NBA／ESPN稱找不到雷納德密約證據 聯盟發言人和吹哨者強硬打臉

美國媒體ESPN今天報導，NBA官方尚未找到證據，證明快艇隊透過給雷納德（Kawhi Leonard）代言合作，規避薪資上限。對此NBA發言人巴斯（Mike Bass）公開反駁ESPN這則報導。

NBA／裁掉5天後簽回？太陽「先裁後簽」海史密斯藏玄機

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，距離太陽在裁掉海史密斯（Haywood Highsmith）僅僅5天後，今日又重新簽回這名以防守見長的鋒線球員，並簽下一紙1年合約，而這筆看似「裁掉又簽回」的操作，很可能是太陽希望重新調整合約結構，替球隊保留更多薪資與名單彈性。

NBA／湖人轉賣肥皂劇！家人出售17.8%股份 珍妮巴斯反對還發律師函警告

MLB道奇隊老闆沃爾特（Mark Walter）日前以125億美元價碼，將NBA湖人隊82.2%股權轉賣給庫許納（Josh Kushner）和前迪士尼執行長艾格（Bob Iger），今天傳出巴斯家族將湖人剩餘17.8%股份也賣出，前湖人女老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）反對並寄出律師函警告。

NBA／鵜鶘今夏最大補強！290萬美元簽上季繳「大三元」瓦特佛

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，鵜鶘將與身高6呎8吋的前鋒瓦特佛（Trendon Watford）簽下一紙1年290萬美元的底薪合約，這也將是瓦特佛生涯第6個NBA賽季。隨著他的加入，鵜鶘目前陣中也將來到完整的15份正式合約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。