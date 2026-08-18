NBA／湖人轉賣肥皂劇！家人出售17.8%股份 珍妮巴斯反對還發律師函警告

MLB道奇隊老闆沃爾特（Mark Walter）日前以125億美元價碼，將NBA湖人隊82.2%股權轉賣給庫許納（Josh Kushner）和前迪士尼執行長艾格（Bob Iger），今天傳出巴斯家族將湖人剩餘17.8%股份也賣出，前湖人女老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）反對並寄出律師函警告。

湖人自1979年起一直由巴斯家族持有，去年夏天以100億美元，出售82.2%股權給道奇老闆沃爾特，沒想到沃爾特日前又將湖人轉售，現賺25億美元。

ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）今天稍早報導，巴斯家族已投票決定，將剩餘股權出售給庫許納和艾格，巴斯家族認為，他們有權依據2025年出售股權給沃爾特時包含的條款進行交易。該條款讓巴斯家族有權在沃爾特出售股權時，依照沃爾特出售的價格，按比例出售持股。

珍妮巴斯先前與沃爾特達成協議，她可以擔任湖人實際控制人到2030年。如今，如果巴斯家族剩餘股權的出售案正式完成，珍妮巴斯將不再持有足夠比例股份（15%），無法繼續擔任湖人隊實際控制人。

美國媒體CNBC取得一封由珍妮巴斯律師史崔桑德（Adam Streisand）發出的信件，收件對象是巴斯家族成員Jim、Johnny、Janie、Joey與Jesse委託的律師事務所。史崔桑德在信中表示，珍妮巴斯從未同意出售球隊，因此任何宣稱巴斯家族已投票決定出售的結果，都應該是，而且就是無效的。

史崔桑德主張，依2017年法院命令，珍妮巴斯目前仍是湖人實際控制股東，而且任何股權出售，都不能未經她同意的情況下進行。信中寫道：「JAB信託持有的湖人17.8%股權，若沒有現任共同受託人，也就是珍妮巴斯 、Janie與Joey批准，就無法完成出售。據JAB信託以及法院命令，共同受託人有義務針對湖人股份進行投票，以確保持股比例至少維持在15%，藉此保障珍妮巴斯能繼續擔任湖人實際控制人。」

史崔桑德進一步警告：「任何共同受託人試圖做出相反決定，或任何人試圖協助、教唆共同受託人這麼做，都可能構成違反信託責任、違反受託義務，甚至藐視法院。」