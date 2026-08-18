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NBA／ESPN稱找不到雷納德密約證據 聯盟發言人和吹哨者強硬打臉

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納德（右）。 美聯社
雷納德（右）。 美聯社

美國媒體ESPN今天報導，NBA官方尚未找到證據，證明快艇隊透過給雷納德Kawhi Leonard）代言合作，規避薪資上限。對此NBA發言人巴斯（Mike Bass）公開反駁ESPN這則報導。

ESPN報導指出，聯盟目前沒找到任何證據顯示，快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer）曾透過球隊贊助商把資金轉給雷納德，藉此規避薪資上限。NBA目前調查的重點，已轉向快艇將雷納德介紹給球隊贊助商的行為，是否違反聯盟規避薪資上限的相關規定。聯盟正在檢視快艇是否涉及「未善盡監督責任」，不過目前仍不清楚球隊可能觸犯哪條具體規定，以及可能面臨什麼處分。

NBA發言人巴斯發聲明回擊ESPN，認為外界不能根據這則報導提早下結論，並否認報導部分內容，「ESPN這篇關於洛杉磯快艇調查案的報導，NBA拒絕配合該篇報導，其中存在多項重大且明顯不準確之處。等調查正式結束後，這起事件的結果會自然清楚呈現。」

記者托瑞（Pablo Torre）是這起事件的吹哨者，ESPN報導刊登後，他在社群平台強硬表示，「我們仍堅持對雷納德以及鮑爾默快艇隊的相關調查報導。」托瑞強調，「通常調查不是這樣運作的，不管是刑事司法體系，還是新聞調查都一樣。被調查的一方，不能和負責調查的單位進行協商。」

快艇 雷納德 Kawhi Leonard

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