NBA／鵜鶘今夏最大補強！290萬美元簽上季繳「大三元」瓦特佛

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，鵜鶘將與身高6呎8吋的前鋒瓦特佛（Trendon Watford）簽下一紙1年290萬美元的底薪合約，這也將是瓦特佛生涯第6個NBA賽季。隨著他的加入，鵜鶘目前陣中也將來到完整的15份正式合約。

上季效力於76人的瓦特佛主要位居輪替陣容末端，整季出賽53場，平均上場16.3分鐘，可以貢獻6.5分、3.3籃板與2.5助攻。不過今年6月，76人決定不執行他2026-27賽季價值280萬美元的球隊選項，也讓他正式進入自由市場。

值得一提的是，瓦特佛上賽季曾在11月打出生涯代表作，完成進入NBA後首次大三元，單場攻下20分，同時抓下生涯新高17籃板並送出生涯新高10助攻，

從進攻型態來看，現年25歲的瓦特佛並不是一名能夠大量利用外線拉開空間的鋒線，整季三分線外僅僅50投10中，三分球命中率只有20%，對於現今相當講究場上空間的NBA而言，也成為限制他進攻價值的一大問題。

上季瓦特佛接近四分之三的出手則集中在距離籃框10呎以內，不過在這些靠近籃框的進攻機會中，他仍維持相當不錯的效率，鵜鶘則看中的是他在攻守兩端的多功能性，除了能夠利用身材提供防守與籃板，他也具備一定持球與傳球能力，能夠替板凳陣容增加不同類型的鋒線選擇。

事實上，瓦特佛一度傳出正在洽談前往西班牙打球的可能性，直到紐奧良提供NBA合約，才讓他的下一站重新留在美國。

有趣的是，以整個休賽季來看，瓦特佛甚至已經可以算是鵜鶘今年最主要的自由市場簽約，而這也反映出球團今年夏天究竟有多麼安靜。

瓦特佛在2021年選秀會落選後仍一路在NBA生存下來，先後效力拓荒者、籃網以及76人，如今加盟鵜鶘將是生涯第4支球隊，新賽季也將正式迎來個人第6個NBA賽季。