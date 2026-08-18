NBA／裁掉5天後簽回？太陽「先裁後簽」海史密斯藏玄機

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，距離太陽在裁掉海史密斯（Haywood Highsmith）僅僅5天後，今日又重新簽回這名以防守見長的鋒線球員，並簽下一紙1年合約，而這筆看似「裁掉又簽回」的操作，很可能是太陽希望重新調整合約結構，替球隊保留更多薪資與名單彈性。

按照海史密斯原本的合約，太陽已保障支付100萬美元，但剩餘薪資直到2027年1月10日才會轉為完全保障，如果海史密斯一路留在陣中超過該日期，整份合約價值將增加至300萬美元。

目前新合約的完整細節尚未正式公布，因此還無法確定太陽究竟採取什麼方式重新簽下他。不過報導分析認為，其中一種可能就是雙方重新簽下一份「完全非保障合約」。

如果確實如此，先前保障給海史密斯的100萬美元仍然會留在太陽帳面上，成為死錢（dead cap），但新的非保障合約則讓球團握有更大的主動權。

也就是說，如果海史密斯接下來的健康狀況或訓練營表現不符合期待，太陽仍可以再次將他裁掉，而不必像原本的合約一樣，承擔後續可能增加的保障薪資。

至於為何要先裁掉再重新簽回。首先，太陽等於給海史密斯一次進入市場測試身價的機會，看看是否有其他球隊願意直接提供一份完全保障合約。

然而海史密斯近年的傷病狀況確實可能影響他的市場價值，尤其上季在籃網陣中接受半月板手術後幾乎整季缺陣。最終他通過讓渡程序後沒有被任何球隊撿走，也沒有其他球隊立即簽下他，最後選擇重新回到太陽。

另一方面，如果新合約確實沒有完全保障，太陽就能重新觀察海史密斯的身體狀況以及場上表現，再決定是否值得繼續留下他，而不是提前被原有合約綁住。

此外還存在另一種可能性，就是海史密斯簽下的是Exhibit 9合約，這類合約基本上可以視為帶有保障機制的訓練營邀請，讓太陽可以在季前訓練期間實際觀察海史密斯從傷勢恢復後的身體狀態。如果他最終沒有進入例行賽名單，球隊也能降低相關薪資負擔。

現年29歲的海史密斯並不是太陽不可或缺的核心球員，但健康狀態下，他仍是一名具有實用價值的輪替鋒線。

海史密斯主要價值來自防守，可以在特定對位中負責壓迫對方主要持球者，同時也具備一定外線投射能力，生涯三分球命中率達37.9%，具備相當穩定的外線能力。因此當球隊遭遇傷病，或需要針對特定後場、側翼進行防守時，海史密斯仍能提供幫助。

身高6呎5吋的海史密斯大學時期效力NCAA第二級別的Wheeling，曾入選全美最佳陣容，並在2018年NBA選秀會落選。

海史密斯在加盟太陽之前曾連續4個賽季效力熱火，而上季則是他效力太陽的第一年，但因受到傷勢影響僅出賽7場、累積91分鐘，其中有5場比賽至少獲得雙位數的上場時間，三分球命中率高達57.1%。

值得一提的是，3月16日面對塞爾蒂克時，海史密斯攻下加盟太陽後個人最高的16分；進入季後賽附加賽後，海史密斯在太陽擊敗勇士的比賽中獲得10分鐘上場時間，隨後面對雷霆也出賽2場，合計大約再打了10分鐘。