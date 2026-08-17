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NBA／誰是西洋棋之王？ 字母哥隔空向溫班亞瑪下戰帖

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安戴托昆波想與溫班亞瑪在棋盤一較高下。 美聯社
安戴托昆波想與溫班亞瑪在棋盤一較高下。 美聯社

過去3個賽季，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）多次在籃球場正面交鋒，每當兩人碰頭，都成為備受矚目的焦點對決。不過這一次，安戴托昆波似乎想將兩人的較量從籃球場延伸到棋盤上。

安戴托昆波近日接受《Complex UK》訪問時，被問到是否有興趣與溫班亞瑪進行一場西洋棋對決，他毫不猶豫地表示：「其實我很樂意。」

安戴托昆波甚至透露，自己可能會主動聯絡這位來自法國的馬刺少主。「也許訪問結束後，我會聯絡他。不，我不是要向他下戰帖。我其實很喜歡他。」

話雖如此，安戴托昆波最後仍親自向溫班亞瑪送上了一封「挑戰書」，笑著表示：「Victor，我聽說你會下棋。我想我之前在網路上看過一些影片。如果休賽季或賽季期間有機會，而且你願意的話，我很樂意和你對弈。看看最後會發生什麼吧。」

事實上，溫班亞瑪本身就是出了名的西洋棋愛好者，而且他不只是把下棋當成興趣，更將這項嗜好融入籃球訓練與日常生活中，尤其重視西洋棋對思考能力與心理層面的幫助。

近期，溫班亞瑪更在自己的家鄉、巴黎附近的勒謝奈（Le Chesnay）舉辦第2屆「Hoop Gambit Festival」，將籃球與西洋棋兩項自己熱愛的活動結合在一起。

活動期間，一段溫班亞瑪與1名年僅6歲、名叫亞當（Adam）的男孩下棋的影片在網路上迅速走紅。令人意外的是，這場「巨人對小孩」的對局最終由年僅6歲的亞當勝出，溫班亞瑪反而成為輸家，也讓這段畫面引發球迷熱烈討論。

有趣的是，安戴托昆波同樣對西洋棋相當感興趣。這位希臘球星透露，自己10歲時在希臘雅典成長期間，便透過當地教會社群開始學習西洋棋，至今仍保有這項興趣。

如今，安戴托昆波生涯進入與邁阿密熱火合作的新篇章，未來除了籃球場上的正面對決之外，他與溫班亞瑪或許還有機會在棋盤上展開另一場較量。

根據賽程，安戴托昆波與溫班亞瑪新賽季首次碰頭，將在2027年1月20日的聖城。屆時兩位球星將再次在籃球場上正面對決，而在場下，他們是否真的會坐到棋盤兩端分出勝負，也成為另一個值得期待的話題。

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