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NBA／加入小鮑爾灰狼展現新氣象 愛德華放話：能擊敗雷霆、馬刺

聯合新聞網／ 綜合外電報導
灰狼當家少主愛德華對於新賽季的前景充滿信心。 美聯社
灰狼當家少主愛德華對於新賽季的前景充滿信心。 美聯社

儘管球隊陣容今夏面臨不小變動，但灰狼當家少主愛德華（Anthony Edwards）對於新賽季的前景依然充滿信心，他甚至直言，灰狼有能力在競爭激烈的西區擊敗目前最具威脅的兩支球隊─雷霆和馬刺。

愛德華近日前往菲律賓馬尼拉參加Adidas世界巡迴活動，接受ESPN訪問時，被問到灰狼面對雷霆與馬刺的競爭力，他毫不避諱地展現信心。

「面對那兩支球隊，我認為我們會擊敗他們。」愛德華表示。

雷霆與馬刺目前被視為西區各支爭冠球隊必須跨越的兩大障礙。上季季後賽，兩隊更在西區決賽正面交鋒，激戰7場後才分出勝負，最終馬刺在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的出色表現帶領下勝出。

對灰狼而言，雷霆與馬刺更有著特殊意義，因為兩隊正是灰狼近兩次季後賽遭到淘汰的對手。如今新賽季即將展開，灰狼顯然比以往更加渴望突破瓶頸，向過去的失利討回一口氣。

不過，愛德華也清楚，灰狼要真正成為西區頂級強權，仍需要時間磨合。休賽季期間，球隊陣容出現明顯變化，最受矚目的新成員就是從黃蜂交易來的的小鮑爾（LaMelo Ball），他將與愛德華組成全新的後場搭檔，灰狼高層冀望「球三弟」能進一步解放愛德華，打造全聯盟最強後場組合。

對於奪得總冠軍的目標，愛德華表示那確實意義重大，但現階段球隊並不會急著把所有注意力放在總冠軍上。

「如果能贏得總冠軍，那會非常有意義，但現在，我不認為我們正在思考奪冠這件事。」愛德華說，「我們會一步一步來。我們得到小鮑爾，他是新加入的成員，另外我們還添加了一群新的陣容拼圖。」

儘管愛德華對於擊敗雷霆與馬刺展現強烈信心，但他也明白，新陣容不可能在一夜之間完成整合。對灰狼而言，新賽季的首要任務將是建立化學效應、確立新的戰術體系，讓陣中核心球員找到最佳合作方式。

「所以，我們現在只是努力把這支球隊組合起來，我認為我們正在想辦法讓所有人真正磨合在一起。」愛德華強調。

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