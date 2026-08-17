NBA／坦言未打電話召募詹皇 康寧漢：他應該不想聽我說什麼

NBA巨星詹姆斯（LeBron James）今夏自由市場動向掀起全聯盟熱潮，不少球隊與球員都親自出面招募這名「41歲老漢」。不過，對於詹姆斯是否可能加盟底特律，活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham）坦言，自己其實沒有太關注這件事，更沒有打電話試圖說服詹姆斯來到汽車城。

康寧漢近日接受《Sports Seriously》節目訪問，被問到是否曾主動招募詹姆斯時，直接否認自己曾致電這名NBA傳奇。

「我沒有打電話給詹姆斯，我想他也不會想聽我對這件事有什麼看法。」康寧漢表示。

康寧漢接著說：「到了這個階段，他想做什麼就去做。我對此沒有太多想法，事情就是這樣，所以我替他感到高興。」

詹姆斯今年休賽季表明，自己不會以完全自由球員身分回歸湖人。消息傳出後，包括騎士、熱火、勇士、灰狼等隊都被視為潛在追求者，詹姆斯的下一站也因此成為全聯盟最受關注的話題之一。

最終，費城76人挾著強大陣容發展性脫穎而出，成功獲得這名未來名人堂球星的承諾，僅花了兩年800萬美元的合約代價，整體戰力和關注度如虎添翼。

76人除了原有核心安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）與新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）之外，球隊今夏還獲得FMVP布朗（Jaylen Brown）和詹姆斯，瞬間躍居新賽季奪冠大熱門。

詹姆斯並非康寧漢今夏唯一被傳出可能招募的球星。休賽季期間，外界曾多次報導康寧漢積極招募其他明星球員加盟活塞，不過他同樣否認相關說法，表示自己並沒有像外界所描述的那樣四處招募球星。

活塞今夏則透過補強柯林斯（John Collins）與喬伊（Isaiah Joe）提升陣容深度，準備延續上季的成功。

活塞上季打出驚人的60勝戰績，康寧漢也正式帶領球隊重新成為東區重要競爭者。如今在保留核心陣容的基礎上進一步補強，活塞新球季的目標將是延續上季氣勢，力拚在競爭激烈的東區更上層樓。