NBA／當對手之前先合體 詹姆斯和里夫斯高球場揮桿

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）雖離開湖人隊，和前隊友關係仍密切，他在夏天最後的假期尾聲和里夫斯（Austin Reaves）及兒子布朗尼（Bronny James）合體，三人一起在高球場揮桿。

詹姆斯才剛在YouTube開設個人頻道，第一支影片就是和2016年騎士隊的奪冠陣容前隊友們到英國蘇格蘭打高球。這支15日上線的影片已經有超過135萬次的觀看次數，可見詹姆斯的吸睛能力。

最新在高爾夫頻道「Bob Does Sports」釋出的影片中，詹姆斯、里夫斯、布朗尼和頻道製作人柯蒂斯（Jensen Curtis）及「Bob」伯格（Robby Berger）共進午餐，對話都圍繞著剛剛打完的高球賽上，不過比賽結果並沒透露。

影片中的對話似乎集中在他們剛剛打完的高爾夫球比賽上，儘管比賽結果並未被任何人透露。

28歲的里夫斯今年剛和湖人簽下4年1.8億的頂薪合約，締造落選球員的最大筆合約紀錄；詹姆斯在湖人完成和兒子布朗尼同隊打球的心願後，今年以2年800萬美金的老將合約轉戰76人隊，和布朗（Jaylen Brown）、安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）組成「四巨頭」，在職業生涯尾聲追逐總冠軍。

里夫斯從2021年加入湖人開始，一直和詹姆斯並肩作戰，新賽季將是首度分道揚鑣。