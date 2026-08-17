NBA／杜蘭特選MVP勝過冠軍戒 直言「人人都想成為MVP」

NBA超級球星杜蘭特（Kevin Durant）職業生涯成就豐富，不僅曾兩度贏得總冠軍和FMVP，也獲得過年度MVP、奧運金牌等榮耀。不過，當被問到總冠軍戒指與MVP獎項哪一項更有價值時，杜蘭特卻是毫不猶豫選擇了MVP。

杜蘭特日前接受范弗利特（Fred VanVleet）主持的《Unguarded Podcast》訪問，被問到在總冠軍戒指與MVP之間如何做選擇時，他表示，雖然總冠軍代表整支球隊共同努力的成果，但MVP的特殊之處在於每年只有1人能夠獲得，而且球員本身對最終結果擁有更大的掌控權。

「一年只有1個MVP，我才不管其他人怎麼說，總冠軍戒指當然非常棒，那是偉大的團隊成就，但拜託，所有人都想成為MVP。」杜蘭特說。

杜蘭特認為，奪得總冠軍涉及許多球員無法控制的因素，即使個人表現再出色，也可能受到隊友狀態、傷病、對手實力甚至比賽局勢等多方面因素影響。

杜蘭特隨勇士連奪兩冠和FMVP。 路透社

相較之下，MVP更能反映球員個人的能力與影響力，也讓球員在爭取這項榮譽時擁有更大的主導權。

「總冠軍戒指有很多事情不是你能控制的，但MVP則是你能掌握更多事情。」杜蘭特表示。