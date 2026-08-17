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NBA／初生之犢不畏虎 勇士首輪新秀嗆：我要狠狠修理「惡棍狄龍」
金州勇士今年選秀第11順位選進的菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）還沒正式踏上NBA賽場，已先展現十足火氣。談到新球季即將對決鳳凰城太陽「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks），倫德伯格毫不避諱地放話「要狠狠修理他」，展現初生之犢不畏虎的氣勢。
倫德伯格近日在直播中被問到是否期待新球季與布魯克斯交手，他半開玩笑地回應道：「我要給布魯克斯腰帶（give Dillon Brooks belt）。」
布魯克斯作為當代NBA最具爭議性的球員之一，場上強硬的防守、頻繁與對手互噴垃圾話，加上引發爭議的防守動作，讓他長期背負反派形象。
而這也不是倫德伯格第一次語出驚人，今年選秀會結束後，他談到即將與柯瑞成為隊友時就坦承，自己過去其實是柯瑞的「黑粉」，「這對我來說是一個完整的循環，我每次被問到這個問題都會這麼說。2016年時，我是厄文（Kyrie Irving）的超級球迷，所以以前其實很討厭柯瑞。」倫德伯格透露，如今能夠與兒時曾視為對手的球星並肩作戰、學習，對他而言別具意義。
倫德伯格也已經用實際表現替自己留下好印象，夏季聯賽期間，他率領勇士奪冠，而且他冠軍戰繳出21分10籃板的雙十表現，勢必已讓總教練柯爾（Steve Kerr）對他留下不錯的第一印象。
不過，真正的考驗仍在NBA例行賽，勇士和太陽新球季首度交手預計在台灣時間10月24日登場，屆時倫德伯格是否真能在場上對布魯克斯展現自己所說的強硬態度，將成為這場比賽的另一個看點。
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