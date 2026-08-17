NBA／2029名人堂眾星璀璨 保羅、衛少、羅瑞三大控衛有望攜手入選

2029年奈史密斯籃球名人堂（Naismith Basketball Hall of Fame）可能迎來一場令人難忘的「控衛大團聚」，曾在2010年代共同定義NBA控衛版圖的3大名將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、保羅（Chris Paul）與羅瑞（Kyle Lowry），有望在同一年攜手踏入籃球最高殿堂。

這3人都是在2026年結束職業球員生涯，而奈史密斯籃球名人堂近年已將球員退休後的候選等待期縮短至離開賽場滿2個完整球季，因此這3名控衛最快都有資格角逐2029年名人堂。

3人之中，衛斯特布魯克是最後宣布退休的一人。這名昔日雷霆超級球星結束18年NBA生涯，生涯共締造209次大三元，高居聯盟史上第一，同時在歷史助攻榜排名第5、得分榜則排名第14。

衛斯特布魯克職業生涯巔峰出現在2016-17年球季，當時他場均繳出大三元數據，不僅拿下年度最有價值球員（MVP），更以單季42次大三元打破當時NBA紀錄。衛斯特布魯克生涯總計4度完成單季場均大三元，9次入選明星賽、9次年度最佳前三隊、2次得分王和3次助攻王。

至於保羅，他的生涯履歷同樣足以讓他成為名人堂「首輪」熱門人選。這名被球迷譽為「控衛之神」的球星在今年2月宣布退休，結束長達21年的NBA生涯，期間12度入選明星賽，並且在歷史助攻榜與抄截榜均排名第2。

如果衛斯特布魯克靠著驚人的運動能力、爆發力以及不斷衝擊籃框的打法主宰比賽，保羅則代表另一種傳統控衛的極致。他憑藉精準的擋拆閱讀能力、出色組織傳球、中距離投籃、防守功力以及掌控比賽節奏的能力，成為當代最具代表性的控衛之一。

保羅生涯也曾在2021年帶領鳳凰城太陽闖進總冠軍賽，可惜最終卻未能奪冠。總冠軍戒指也因此成為他輝煌職業生涯少數未能完成的成就之一。

羅瑞的名人堂之路則有著不同的故事。這名6度入選明星賽的控衛在今年7月以多倫多暴龍球員身分結束20年NBA生涯，而他最具代表性的成就，無疑是2019年協助暴龍奪下隊史首座總冠軍。

當時擔任暴龍先發控衛的羅瑞，是球隊奪冠核心之一，生涯也曾入選NBA年度最佳陣容。此外，他還曾代表美國男籃參加2016年里約奧運，隨美國隊拿下奧運金牌。

這3名控衛在2010年代經常出現在同一個全明星舞台。當時衛斯特布魯克與保羅是西區最具代表性的後衛之一，而羅瑞則在效力多倫多期間逐漸成為東區最穩定、最具影響力的明星控衛之一。

雖然3人的打法截然不同，但他們也恰好代表了控球後衛位置的3種不同詮釋。保羅以精準、冷靜與比賽掌控力著稱；衛斯特布魯克則以歷史級數據、爆發力與強悍進攻能力聞名；羅瑞則將領袖氣質、防守、拚戰精神與團隊勝利融為一體。

如果3人都能在首次取得資格時獲選進入名人堂，那麼2029年名人堂典禮勢必格外受到矚目。衛斯特布魯克、保羅與羅瑞不僅將再次聚首，也可能讓這場典禮成為向NBA歷史上最深厚、最具代表性的控衛世代之一致敬的重要時刻。