NBA／冠軍戒、婚戒皆到手！唐斯辦婚禮 尼克隊友、「甜茶」都來了

尼克隊中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）不只可以戴上NBA冠軍戒，今年夏天還多了一枚戒指，他和伴侶伍茲（Jordyn Woods）上周末在加州海濱城市馬里布（Malibu）完婚，唐斯的冠軍隊友哈特（Josh Hart）、布朗森（Jalen Brunson）、阿努諾比（OG Anunoby）、艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）和麥克布萊德（Miles McBride）都親自出席，婚宴還有專著規範，賓客都穿上黑色服裝出席。

伍茲是一位美國模特兒，因出演真人秀節目《凱莉人生》而出名；她和唐斯相識多年，2020年決定開始約會。當唐斯母親因新冠疫情離世時，伍茲幫助唐斯走出失去親人的傷痛，2021年兩人在影片中表示疫情加入兩人發展，最終成為戀人關係。

去年耶誕節，唐斯和伍茲在社群宣布訂婚訊息，今年6月尼克在總冠軍賽擊敗馬刺隊、癥結53年的冠軍等待後，伍茲還甜蜜寫道：「你總是說『等我拿到戒指，就給你也買一枚』，沒想到真的實現了，一年之內收到了兩枚戒指。」

這對佳偶上周完成戶外婚禮，伍茲穿上有長裙襬的白色抹胸禮服，說誓詞時忍不住感動落淚。除唐斯的尼克隊友乘座上賓，尼克死忠球迷班史提勒（Ben Stiller）和「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）也出席了婚禮；伍茲的演藝圈朋友像是小賈斯汀（Justin Bieber）夫妻也見證幸福時刻。