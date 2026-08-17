NBA／詹姆斯到費城抱團 朗多讚「神操作」看好奪冠

76人隊今年夏天大補強，先和塞爾蒂克隊換來前總冠軍賽MVP布朗（Jaylen Brown），再有「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）加盟，詹姆斯雖被批評是「抱團」想球總冠軍，曾經和詹姆斯在湖人隊當隊友的朗多（Rajon Rondo）卻說，「小皇帝」這一步是「神操作」，看好76人能奪下總冠軍。

詹姆斯以2年800萬美元的老將底薪合約加入76人，將在費城展開第24個NBA賽季，聯手布朗、安比德（Joel Embiid）和馬克西（Tyrese Maxey）組成「四巨頭」，成奪冠熱門。

2024年正式宣告退役的朗多，2021到22年賽季曾和詹姆斯在湖人同隊，他和上podcast 「The Road Trippin」時提到詹姆斯的選擇，大讚「神操作」，他解釋說，詹姆斯擁有聯盟最優秀的年輕控球後衛，「詹姆斯就像棋盤上的國王，他擁有所有必要的旗子，所有能讓他做出正確決定的旗子。我們都知道他是一位偉大的球員，是籃球史上最偉大的球員之一，如果給他這樣一批隊友，我一定會賭他們奪冠。」

朗多還補充，平常自己不常下注，「但如果要賭的話，我會毫不猶豫押注76人。」