NBA／馬刺基層球探總監被挖角 再失自家培養管理層人才

馬刺休賽季再傳重要人事異動，自家培養的基層球探部門總監史蒂文斯（Charlie Stevens）即將離隊，轉往康乃狄克大學男子籃球隊擔任新任總經理，協助總教練赫爾利（Dan Hurley）打造球隊陣容。

史蒂文斯可說是馬刺一手培養出的管理層人才，他在過去5年NBA生涯期間一路從基層職位晉升，幾乎完整走過馬刺內部培訓體系。

史蒂文斯2021年自克拉克大學（Clark University）畢業後，便加入馬刺，最初擔任基層營運助理，隨後在球團內部球探體系中接受培養。憑藉出色表現，他逐步獲得升遷，先後擔任基層球探統籌（Grassroots Scouting Coordinator），最終在去年升任基層球探部門總監。

如今史蒂文斯將開啟職涯新階段，加入康乃狄克大學男籃，並與總教練赫爾利合作。

康大近期才完成一趟令人印象深刻的NCAA錦標賽之旅，闖進最終4強，並一路挺進NCAA冠軍賽。最終不敵密西根大學爭奪冠軍。

史蒂文斯的離隊並非馬刺今年休賽季唯一的人事損失。球團教練團同樣出現多項重要異動，其中首席助教史威尼（Sean Sweeney）已離開馬刺，轉任魔術總教練，原本擔任助理影片統籌的哈里斯（Jon Harris）也跟隨史威尼一同轉戰魔術。

為填補史威尼離隊後留下的空缺，馬刺隨後聘請前芝加哥公牛總教練唐納文（Billy Donovan）擔任首席助教，補強教練團經驗與戰術能力。