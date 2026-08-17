NBA／唐西奇前未婚妻撤回加州扶養費訴訟 戰場轉向斯洛維尼亞

洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）與前未婚妻戈爾特斯（Anamaria Goltes）之間涉及子女扶養費的加州法律訴訟，正式告一段落。根據《紐約郵報》報導，戈爾特斯要求唐西奇支付子女扶養費的訴訟申請，已於當地時間週五正式撤銷，雙方律師透過遠端方式出席洛杉磯郡法院聽證。

法官萊昂斯（Melissa C. Lyons）准許撤銷案件，但裁定為「不妨礙重新提起訴訟」（without prejudice），代表戈爾特斯未來若符合相關法律條件，仍有權再次提出訴訟。這項裁決僅代表加州的法律程序結束，並未針對雙方真正的子女扶養費爭議作出實質判決。

唐西奇由知名家事法庭律師瓦瑟（Laura Wasser）代表，戈爾特斯則由伊茲科維茨（Evan C. Itzkowitz）代理。聽證期間，瓦瑟主張這起案件原本就不應該在加州提起，同時也批評法院與雙方在案件最終撤回之前，花費了不必要的時間處理相關程序。

這起加州法律爭議始於3月9日，當時戈爾特斯向法院提出申請，要求唐西奇支付子女扶養費及律師費，但申請文件並未列出具體金額。隔天，唐西奇公開證實自己已經與戈爾特斯解除婚約。兩人相識多年，並育有2名女兒。

唐西奇的法律團隊隨後從管轄權角度對這起加州訴訟提出異議。唐西奇在法院文件中主張，他、戈爾特斯以及2名女兒均不是加州居民，而雙方涉及家庭關係的法律程序早已在斯洛維尼亞展開。由於2名女兒目前居住在斯洛維尼亞，唐西奇一方認為，斯洛維尼亞才是處理扶養費與監護權爭議的適當司法管轄區。

瓦瑟在3月20日進一步提出撤訴動議，主張戈爾特斯試圖利用加州相對較為優渥的子女扶養制度。

案件在8月3日出現重大轉折，戈爾特斯正式提交文件，要求撤回她在加州提出的扶養費訴訟。她表示，希望基於子女最佳利益，以「友善且雙方共同同意的方式」解決相關爭議，並特別要求法院以「不妨礙重新提起訴訟」的方式撤銷案件。

不過，由於最初提交的文件存在程序問題，戈爾特斯的撤訴要求並未立即完成，因此才需要在週五舉行聽證，最終由萊昂斯法官正式裁定結束加州訴訟。

這也意味著唐西奇與戈爾特斯之間的加州法律爭議暫告一段落，但雙方更廣泛的扶養費及子女監護權問題並未因此完全解決。

就在戈爾特斯要求撤回加州訴訟數日後，《TMZ Sports》報導指出，雙方的法律爭議已轉移至斯洛維尼亞。據報導，戈爾特斯已在當地提出新的法律請求，要求約5000萬美元的和解金，其中包括4000萬美元歸於她本人。此外，戈爾特斯據稱還希望將唐西奇與女兒相處的時間，從目前每週至少2天縮減至1天。

不過，上述金額與監護安排目前均屬媒體報導的訴訟主張，並非法院已裁定的付款義務，也不是已經確定的最終判決。

事實上，唐西奇數月來一直主張，子女扶養費及監護權等問題應該在斯洛維尼亞處理，因為他的2名女兒目前都居住在當地。

這起家庭法律爭議也已經影響唐西奇的籃球生涯規劃。今年5月，這名湖人球星宣布，今夏將不代表斯洛維尼亞國家隊出賽，原因之一就是希望爭取共同監護權，同時將更多時間留給女兒。

唐西奇當時表示：「我愛我的女兒們勝過一切，她們永遠是我生命中最重要的事。」

他也解釋，當時的監護權問題迫使自己必須在代表國家隊參加國際賽事，以及留在女兒身邊陪伴她們之間作出選擇。

唐西奇與戈爾特斯從孩童時期便相識，兩人於2023年7月訂婚。兩人育有2名女兒，目前女兒與戈爾特斯一同居住在斯洛維尼亞，而唐西奇則因NBA球季及職業籃球生涯，大部分時間都待在美國。

隨著加州法院正式撤銷案件，這場涉及扶養費、監護權與司法管轄權的法律爭議暫時畫下句點，但由於戈爾特斯仍可能重新提起訴訟，加上雙方相關問題已轉向斯洛維尼亞處理，唐西奇與前未婚妻之間的法律爭議，後續發展仍受到外界關注。