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NBA／巨星詹姆斯開YouTube頻道 記錄打高爾夫歷程
美國職籃NBA巨星詹姆斯已經在影音網站YouTube開設個人高爾夫球頻道並發布了一段影片，可以看到他和2016年克里夫蘭騎士奪冠陣容的前隊友到英國蘇格蘭打高球。
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，這個頻道今天發布首支影片，內容是詹姆斯（LeBron James）與2016年NBA總冠軍騎士隊的幾位成員在蘇格蘭進行3打3高爾夫對決。
詹姆斯聯手傑佛森（Richard Jefferson）和洛夫（Kevin Love），迎戰史密斯（J.R. Smith）、佛萊（Channing Frye）與湯普森（Tristan Thompson）。
這部影片以輕鬆視角展現6位名人之間的好友之旅，而且能發現他們就跟一般人打高爾夫球沒什麼兩樣。
現年41歲的詹姆斯今年夏天離開洛杉磯湖人並轉戰費城76人，要迎來生涯第24個賽季，各界關注他是否能奪下個人第5座NBA總冠軍。
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