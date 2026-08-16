NBA／溜馬吃定心丸！哈利伯頓親曝健康狀態：現在就能上場打球

溜馬當家後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）已經迫不及待迎接新賽季到來。他近日出席溜馬基金會慈善壘球賽時表示，自己目前身體狀況良好，已經準備好回到NBA賽場，甚至直言如果新賽季今天就開打，他也能立刻上場。

「我告訴你們，我現在會是健康的。我感覺很好，所有事情都在做，現在也相當規律地打一些對抗賽。我感覺很棒，我會為新賽季做好準備。如果今天就是球季開打日，我也已經準備好了。」哈利伯頓自信地說。

雖然哈利伯頓強調自己狀態良好，但他也坦言，進入季前賽後仍需要進一步調整體能與比賽節奏。不過在他看來，這是每名NBA球員在訓練營與季前賽期間都必須經歷的正常過程。哈利伯頓也透露，自己接下來將前往洛杉磯，與其他NBA球員進行非正式訓練與對抗賽，作為備戰新賽季的一部分。

哈利伯頓表示：「我想任何NBA球員都會告訴你，在第一個官方暫停之前，那種喘不過氣的感覺是不一樣的。那真的很難完全準備好，不管我做了多少準備，第一段上場時間對每個人來說都會很累。」

他也提到，真正的比賽體能需要透過季前賽逐步建立，而溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）在這方面有完整安排，會隨著季前賽推進，逐漸讓球員上場時間更接近例行賽實戰。

哈利伯頓說：「我知道我進入新賽季時會感覺很好。比賽狀態是你能在季前賽慢慢摸索出來的東西。卡萊爾教練做得很好，隨著季前賽進行，我們的上場時間會愈來愈接近正式比賽時間。」

「對我來說，就是盡可能讓自己保持在最好的體能狀態。我現在感覺真的很好，也會繼續保持下去。我的目標就是為訓練營做好準備。」