NBA／詹姆斯笑稱布朗尼已成「前隊友」 父子同隊歷史轉為難忘回憶

詹姆斯（LeBron James）如今仍在適應一個相當特別的全新現實體驗，那就是他的長子布朗尼（Bronny James）已經不只是他的兒子，也正式成為他NBA生涯中的「前隊友」。

詹姆斯先前效力洛杉磯湖人期間，曾與布朗尼同場出賽，寫下NBA史上首次父子同隊登場的歷史紀錄。不過隨著詹姆斯今年休賽季離開洛杉磯、轉戰費城76人，這段父子隊友關係也正式告一段落。

談到這件事時，詹姆斯以幽默語氣表示：「我有一個快22歲的兒子，現在已經是我的前隊友，這真的很有趣。」

布朗尼加入湖人後，詹姆斯父子成為NBA史上首對同隊出賽的父子檔，也讓詹姆斯傳奇生涯再添一段極具象徵意義的篇章。

對詹姆斯而言，能與長子一起站上NBA球場，一直是他職業生涯後期最公開、也最受關注的目標之一。他過去多次談到，希望有一天能和布朗尼共享NBA舞台，而這個願望最終在湖人實現。

這段經歷也讓詹姆斯在生涯尾聲再度完成一項歷史成就。從2003年以天才高中生身分進入NBA，到後來與自己的兒子在最高籃球殿堂並肩作戰，詹姆斯的超長巔峰與驚人續航力，也透過這段父子同隊故事獲得最鮮明的註解。