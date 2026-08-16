NBA／跑轟大師入選名人堂！ 丹東尼點名：生涯最難忘是「林來瘋」

改變現代籃球戰術的跑轟大師丹東尼（Mike D'Antoni）今天正式入選名人堂，而他在致詞時，除了感謝當初執教的太陽團隊願意接納完全不同的球風，更是對到場的林書豪喊話「林來瘋（Linsanity）」是執教生涯最難忘時刻。

做為將快節奏進攻帶入聯盟並發揚光大的現代籃球名帥，丹東尼先後曾擔任太陽、尼克、湖人與火箭等隊的教練，並兩度榮獲年度最佳教練。致詞時他也首先將功勞歸於太陽球員及團隊，「感謝他們有擁抱不同球風的勇氣，我們一起影響這項運動的發展。」

丹東尼也給予哈登（James Harden）盛讚，表示過去將火箭打造成勁旅「大鬍子」功不可沒，更是「執教生涯中技術最出色的球員之一 」。

名帥丹東尼正式入選名人堂，致詞時他除了感謝太陽團隊，更是喊話「林來瘋」是執教生涯最難忘時刻。 美聯社

而談到在尼克執教的旅程時，丹東尼特別向台下的林書豪致意，這位名帥回憶當初在紐約與「大蘋果」共同見證的「林來瘋」奇蹟，說道：「紐約是特別的地方，而在我職業生涯中最難忘的時刻之一，也就是紐約人心目中難忘的記憶，『林來瘋』。」

重溫當年給予林書豪機會的重大時刻，丹東尼感嘆這一切的美好，也對團隊的決策感到慶幸，「當時林書豪拿的是非保障合約，處於隨時會被釋出的邊緣，但我的助理教練亞特金森（Kenny Atkinson）、小丹東尼（Dan D'Antoni）和韋伯（Phil Weber）不斷在我耳邊說：『給他個機會！』現在來看他們真的說得太對了！」