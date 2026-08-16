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NBA／2026籃球名人堂入堂儀式 瑞佛斯、史陶德邁爾等出席

中央社／ 綜合外電報導
史陶德邁爾入選名人堂。 美聯社
史陶德邁爾入選名人堂。 美聯社

美國職籃NBA球星「核彈頭」史陶德邁爾（Amare Stoudemire）及資深教練瑞佛斯（Doc Rivers）15日與另外7組2026年入選者，一同參加奈史密斯籃球名人堂（NaismithBasketball Hall of Fame）入堂儀式。

法新社報導，在NBA執法39季的前裁判克勞佛（Joey Crawford），以及資深教練丹東尼（MikeD'Antoni）和菲烏（Mark Few），也在麻州春田市（Springfield）參加入堂儀式，正式成為名人堂成員。

今年度的女性入選者則包括帕克（Candace Parker）、德勒唐恩（Elena Delle Donne）、霍斯克勞（Chamique Holdsclaw），以及保持全勝戰績的1996年美國奧運女籃金牌隊。

瑞佛斯今年4月辭去密爾瓦基公鹿隊總教練職務；他曾在奧蘭多、波士頓、洛杉磯快艇、費城及密爾瓦基等隊執教27季，累計戰績為1194勝866敗。

瑞佛斯說：「這真的很有趣。我這輩子從沒想過自己會當教練，更別說成為優秀教練。如今能進入名人堂，就像我媽媽常說的，無論好壞，你就在你應該待的地方。」

他在2008年帶領波士頓塞爾蒂克隊奪得生涯唯一一座NBA總冠軍，2000年執教奧蘭多魔術時獲選NBA年度最佳教練。他也率領公鹿隊贏得2024年NBA盃（NBA Cup）冠軍。

生涯6度入選NBA明星賽的前鋒史陶德邁爾是2003年NBA年度最佳新秀，他在NBA征戰14季，效力鳳凰城太陽、紐約尼克、達拉斯獨行俠及邁阿密熱火期間，場均攻下18.9分、抓下7.8籃板。

丹東尼率先發展透過傳球推動的快節奏進攻戰術。他在義大利執教8季、NBA執教16季，曾帶領丹佛金塊、鳳凰城太陽、紐約尼克、休士頓火箭及洛杉磯湖人，共取得672勝，並於2005年及2017年兩度獲選NBA年度最佳教練。

史陶德邁爾 瑞佛斯 NBA

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