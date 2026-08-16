NBA／湖人迎「後詹皇時代」！平均年齡狂降6歲 唐西奇讚：有機會衝冠

隨著42歲超級巨星詹姆斯（LeBron James）在休賽季宣布前往76人，湖人正式進入「後詹皇時代」，而身為球隊新領袖的唐西奇（Luka Doncic）在近日受訪時就對老大哥離隊表示遺憾，但也坦言更看好現在這支平均僅26.2歲的青年軍，直言球隊有衝擊冠軍金盃的更好機會。

湖人今夏「大動作」不斷，包含艾頓（Deandre Ayton）、老將史馬特（Marcus Smart）和八村壘等人接連出走，且先後有9名新同學補進，可謂陣容大換血。而對此，唐西奇近日接受美媒《LakerFilm》記者雅各布斯（Marc Jacobs）採訪時首度吐露心聲。

唐西奇先是給足老大哥面子，說道：「詹姆斯為湖人付出了很多，也讓球隊變得更好，我對此感到滿滿的尊重。」但他也強調強調這支更加年輕的湖人在各方面有長足進步，「我們補進了許多能守能投籃且具有組織能力的好手，球隊的攻守平衡我很喜歡。我認為我們現在有在更高層級的競爭力，並且最終有機會贏得總冠軍。」

今年休賽季湖人圍繞唐西奇積極建隊，分別送走老將史馬特、海斯（Jaxson Hayes）、肯納德（Luke Kennard）、艾頓及八村壘，並且找來凱斯勒（Walker Kessler） 、塞克斯頓（Collin Sexton）和威廉斯（Ziaire Williams）等。這波操作不僅讓球隊平均年齡從31.2歲降至更具活力的26.2歲，也確保這位歐陸巨星能夠得到適合的擋拆搭配，最大化進攻火力。