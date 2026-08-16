NBA／老牌神射湯普森未來動向不明 傳熱火湖人勇士皆關注

獨行俠老牌神射手湯普森（Klay Thompson）的未來依然充滿不確定性，目前已有3支球隊被點名可能成為他的潛在下家。

根據《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）報導，邁阿密熱火、洛杉磯湖人與金州勇士都對湯普森抱持一定程度興趣，而獨行俠也持續在交易市場上評估這名老將的價值。

湯普森自5月底開始就已被放進交易討論中，他即將進入合約最後一年，2026-27年賽季薪資為1750萬美元。不過席格爾指出，截至目前為止，圍繞湯普森的交易談判並未真正深入展開。

在幾支有興趣的球隊中，熱火被認為是最積極追求湯普森的一方。熱火今年休賽季已經交易得到安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），但球隊仍持續尋找能在這位新核心身邊提供外圍得分與投射能力的球員。隨著比爾（Bradley Beal）不再是可行選項，湯普森已成為熱火目前剩下最主要的補強目標。

不過，熱火在財務操作上面臨限制。球隊距離「第一層硬上限（The First Apron）」大約剩1060萬美元空間，同時仍握有價值890萬美元的空間中產特例。因此，對熱火而言，最簡單的補強路徑會是等待湯普森與獨行俠買斷，讓他成為自由球員。若湯普森進入自由市場，熱火就能用剩餘大部分、甚至全部中產特例向他提出合約。

但這種情況目前看來並未成形。席格爾報導，湯普森尚未向獨行俠提出買斷要求，獨行俠也沒有興趣單純讓他離隊。相反地，達拉斯希望利用湯普森這份到期的1750萬美元合約，在交易中換回一些有價值的資產，甚至可能包括二輪選秀補償。

湖人則是另一支持續觀察湯普森動向的球隊。他們曾是在湯普森2024年投入自由市場時積極追求這名5度入選明星賽的射手，當時湖人也被視為最後候選球隊之一，只是湯普森最終選擇加盟獨行俠。

湯普森與洛杉磯的連結也不只存在於籃球層面。他出生於洛杉磯，過去一直對重返南加州保持開放態度。他的父親湯普森（Mychal Thompson）曾效力湖人5季，並隨隊拿下2座總冠軍。若湯普森轉戰湖人，也將與過去在獨行俠合作過的唐西奇（Luka Doncic）重聚。

至於重返勇士，也並非完全不可能。席格爾指出，勇士球團消息人士透露，如果湯普森能與獨行俠完成買斷協議並且成為自由球員，灣區肯定會「張開雙臂歡迎他回來」。

湯普森生涯前13個賽季都效力勇士，與柯瑞（Stephen Curry）組成「浪花兄弟」，幫助勇士拿下4座NBA總冠軍。他在金州的歷史地位無庸置疑，也仍深受球隊與球迷尊重。

不過，勇士對湯普森的興趣似乎更取決於他是否進入自由市場，而不是主動透過交易把他帶回金州。換言之，若獨行俠堅持尋求交易回報，勇士未必會是最積極的買家；但如果湯普森最終被買斷，他重返勇士的話題勢必會立刻升溫。