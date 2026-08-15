NBA／溜馬開幕戰沒主場還打鵜鶘！ 哈利伯頓不滿復出戰「待遇」

溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）本季將迎來傷癒復出，然而近日他對自己傷癒復出的「待遇」感到意外甚至有點不滿，認為自己的復出理應獲得更多重視，聯盟理應把他的回歸安排得更有話題性，而不是開幕戰在客場打鵜鶘。

哈利伯頓本周登上《Numbers On The Board》節目時，在得知溜馬2026-27年賽季的開幕戰竟然被安排在紐奧良客場對戰鵜鶘後，忍不住直接說出自己的真實感受，並向節目主持群提出一連串問題。

「你們隨便說一個跟我差不多等級的球員，不管你們把我排在什麼位置。如果他撕裂阿基里斯腱、整整缺席16個月，你們覺得他的復出戰會不會被排進全國轉播？就算沒有全國轉播，你們覺得那場比賽至少會不會安排在主場？那你們覺得……那場比賽會是在紐奧良嗎？」」

哈利伯頓隨後解釋，當自己第一次看到新賽季賽程時，與主持人同樣感到相當錯愕。

「當我看到賽程的時候，我真的就是，『喔，哇！』向墨菲（Trey Murphy III）致敬，那是我的兄弟，我很喜歡他。我也很喜歡紐奧良。但看到這個安排時，我真的非常驚訝。」

事實上，溜馬與鵜鶘之間沒有任何宿敵關係，近期也沒有發生什麼重量級交易。甚至就如哈利伯頓所暗示的，兩支球隊根本連同一個分區都不是。

哈利伯頓一路帶領溜馬殺進2025年NBA總冠軍賽第7戰，整個季後賽期間多次率隊完成戲劇性逆轉，距離總冠軍僅差最後一步，甚至在那場改變他職業生涯的總冠軍賽第7戰中，僅僅出賽7分鐘，就已經投進3顆三分球。

生涯已經2度入選年度最佳陣容與明星賽的 他，在2024-25賽季受傷前，平均可以繳出18.6分、9.2助攻，投籃命中率47.3%、三分球命中率38.8%。

如今經歷長達16個月的復健終於準備回到球場，哈利伯頓原本或許認為自己的復出戰會成為聯盟新賽季的重要焦點之一。結果等待他的，卻是一場客場對戰鵜鶘的開幕戰。

有趣的是，鵜鶘被預期將是本季西區戰力較弱的球隊之一，《DraftKings》所開出的例行賽勝場數預測甚至僅有27.5勝。