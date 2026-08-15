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NBA／被外界看衰到生氣！楊恩坦言「這輩子從沒這麼被低估」

聯合新聞網／ 綜合報導
楊恩近日坦言從來沒有像現在一樣如此被低估。 美聯社。
楊恩近日坦言從來沒有像現在一樣如此被低估。 美聯社。

巫師明星控衛楊恩Trae Young）經歷上季傷勢纏身、轉隊以及外界質疑後，於休賽季簽下4年2.128億美元頂薪延長合約。然而，楊恩近日坦言，自己從來沒有像現在一樣如此被低估，但他也相信，只要重新帶領球隊贏球，所有針對他的評價都會跟著改變。

楊恩日前接受《The Pivot》訪問時，直接形容目前是自己籃球生涯最不受到外界看好的一段時期，「這是我這輩子最被低估的一次。就連我還在念高中時，都沒有像現在這麼被忽視。」

事實上，隨著聯盟愈來愈強調身材、運動能力以及攻守兼備，身材一直是楊恩進入NBA後揮之不去的質疑，身高僅6呎1吋的他，即使擁有頂尖得分與組織能力，防守端以及季後賽能否成為爭冠球隊核心，仍不斷受到討論。

尤其上個賽季受到傷勢影響，楊恩整季只替老鷹與巫師合計出賽15場，也讓過去幾年圍繞他的質疑聲浪進一步放大。

不過楊恩認為，外界如今對他的評價，很大程度受到「近期偏誤」影響，人們往往只記得球員最近發生的事情，卻忽略過去曾經證明過的能力。

「這幾年我學到一件事情，就是很多人都有很嚴重的近期偏誤。我知道，只要我們開始贏球……到時候大家又會說些什麼？」

事實上，楊恩過去早已證明自己有能力帶隊在季後賽製造威脅。2021年他曾率領老鷹一路殺進東區冠軍賽，距離總冠軍賽僅剩一步之遙，但隨著老鷹後續幾年始終無法再次突破，楊恩的評價也逐漸從當年的聯盟新生代超級控衛，變成外界不斷討論是否能成為真正爭冠核心的球員。

「我不能一直被現在大家說的話牽著走，儘管那些話真的會讓我很生氣。大家現在對我的那些說法並不是真的……我已經等不及重新站上球場了，因為我知道，真正能夠改變這些評價的就是比賽。我不能一直糾結於大家現在怎麼看我，我必須重新站上球場，再一次證明自己。」

上季楊恩受到傷勢影響，替老鷹出賽10場後遭到交易，當時平均仍能繳出19.3分、8.9助攻，罰球命中率86.3%。轉戰巫師後，他又僅僅出賽5場，平均得到15.2分、6.2助攻，不過短暫出賽期間進攻效率相當出色，投籃命中率59.5%、三分球命中率42.9%。儘管樣本數不大，仍讓巫師決定將楊恩視為未來重要核心，休賽季直接與他簽下4年2.128億美元頂薪延長合約。

楊恩 巫師 Trae Young

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