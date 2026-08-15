NBA／施羅德生涯9次交易史上第2多 騎士清理空間便於後續操作

騎士與黃蜂今天達成交易協議，將老牌控衛施羅德（Dennis Schroder）與現金送走，換回控球後衛曼恩（Tre Mann）。根據《ESPN》知名記查拉尼亞（Shams Charania）的報導，這筆交易不只是單純調整後場輪替，更是騎士為了創造薪資彈性、續約哈登（James Harden），並保留後續追逐華森（Peyton Watson）或庫明加（Jonathan Kuminga）的操作空間。

騎士今年休賽季大部分時間都在兜售施羅德與史特魯斯（Max Strus）等球員，目的就是讓球隊薪資能在豪華稅線與相關上限之下取得更多緩衝空間。這次他們把施羅德2026-27年賽季1480萬美元薪資換成曼恩的800萬美元合約，預計可省下約680萬美元。

薪資專家戈茲蘭（Yossi Gozlan）指出，交易完成後，騎士距離「第一層硬上限（The First Apron）」約有2970萬美元空間，距離「第二層硬上限（The Second Apron）」則約有4230萬美元空間，這能讓球隊在續約哈登時擁有更多彈性，也能避免重新陷入超過門檻後的嚴格限制。

查拉尼亞進一步報導，騎士與哈登仍保持「持續」對話，外界預期哈登將與球隊簽下一份2年或3年新約。哈登今年6月拒絕執行2026-27年賽季4230萬美元球員選項，該選項原本只有1330萬美元是受到保障。

除了續約哈登，騎士也持續關注自由球員市場上的兩名前鋒，分別是金塊受限制自由球員華森，以及成為完全自由球員的庫明加。

若騎士要透過先簽後換取得其中一人，球隊將被限制在「第一層硬上限（The First Apron）」，因此後續很可能還需要進一步削減薪資，史特魯斯或剛換來的曼恩，都可能成為接下來調整薪資結構時被討論的人選。

曼恩轉戰加入騎士。 美聯社

這筆交易對騎士的好處不只在於2026-27年賽季省錢，也能替2027-28年賽季保留更多彈性。

施羅德下季1550萬美元薪資中，只有435萬美元受保障；而曼恩2027-28年則是價值800萬美元的球隊選項，讓騎士未來能更靈活決定是否留人。

根據《Cleveland.com》記者費多爾（Chris Fedor）報導，騎士預計在這筆交易中送給黃蜂約400萬美元現金。這也是騎士今年休賽季首次在交易中送出現金，同時也是黃蜂今年休賽季首次在交易中收下現金。

費多爾指出，騎士從6月選秀前後就已經和多支球隊談過施羅德交易，但多隊都要求騎士附上首輪選秀資產才願意接手這份合約，最終騎士找到黃蜂作為交易對象，且沒有付出任何選秀權。

對黃蜂來說，這筆交易則是補上後場經驗與穩定度。黃蜂原本距離豪華稅門檻約有2750萬美元空間，距離「第一層硬上限（The First Apron）」也有3560萬美元空間，因此有能力透過交易吸收額外薪資。他們這次犧牲約680萬美元薪資空間，換來一名具備豐富資歷的老將控衛。

黃蜂上個月把小鮑爾（LaMelo Ball）交易到明尼蘇達後，原本預期新賽季由懷特（Coby White）擔任先發控衛，但板凳後場缺乏可靠替補。曼恩過去曾展現潛力，不過2024-25年賽季因背傷缺席大部分比賽，上季53場出賽也未能打出穩定影響力，平均每場12.6分鐘，僅有5.5分、1.7籃板、1.6助攻，投籃命中率36.0%、三分命中率32.3%、罰球命中率85.2%。

相較之下，施羅德上季分別效力國王與騎士，共出賽70場、其中17場先發，平均攻下10.8分、4.9助攻、2.7籃板，投籃命中率40.5%、三分命中率32.9%、罰球命中率83.4%。

哈登等待續約。 美聯社

這位德國後衛下個月將滿33歲，近年表現雖有起伏，也從來不是頂尖三分射手，但他已在NBA征戰13季，曾幫助德國拿下2023年世界盃金牌與2025年歐錦賽冠軍，預期能替黃蜂第二陣容帶來穩定性。

《HoopsHype》記者史卡托（Michael Scotto）上個月率先把黃蜂與施羅德連結在一起，當時他指出，黃蜂籃球營運總裁彼得森（Jeff Peterson）曾在2013年至2018年間與施羅德同在亞特蘭大共事，雙方早有熟悉基礎。查拉尼亞也報導，過去幾個月，騎士、黃蜂與施羅德經紀人巴特爾斯坦（Mark Bartelstein）一直共同推動這筆交易，最終才促成施羅德轉戰夏洛特。

這也是施羅德自2013年進入NBA以來第9次被交易，根據戈茲蘭統計，這在NBA史上排名第2，僅次於亞瑞查（Trevor Ariza）的11次。施羅德也即將效力生涯第12支NBA球隊，距離史密斯（Ish Smith）保持的13隊紀錄只差1隊。