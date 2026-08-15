NBA／華森續約談判依舊卡關 金塊4年7000萬美元報價低於期待

丹佛金塊自由球員市場開啟至今已超過一個月，但球隊仍未與受限制自由球員前鋒華森（Peyton Watson）談妥新合約。雙方過去幾周持續協商，卻始終陷入僵局，目前仍看不出能在短期內迅速達成共識。

金塊一直有意將華森留在陣中，並把他視為長期戰力的一部分，但華森方面認為，球隊目前端出的報價並不足以反映他的身價與未來定位。換言之，金塊想留人，但華森並不覺得自己收到了一份真正符合期待的合約。

根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）報導，金塊目前給華森的最新報價為4年7000萬美元，平均年薪1750萬美元，其中第4年為球隊選項。不過，這份合約距離華森團隊希望獲得的價碼仍有明顯落差。

阿米克指出，華森最終或許能透過先簽後換取得他想要的薪資與角色，目前騎士、公鹿與快艇都仍在追逐這名23歲側翼悍將。不過他也提到，華森仍有機會與金塊達成協議，只是金塊現階段提出的4年7000萬美元合約，與華森自認的市場價值仍有一段距離。

據了解，華森希望能取得平均年薪約2500萬美元的長期合約，若以4年長度計算，總額將接近1億美元。由於華森是受限制自由球員，且金塊握有他的鳥權，理論上球隊確實有能力開出這樣的合約。

但問題在於，金塊目前薪資結構相當沉重，讓續留華森這件事變得說起來容易、實際操作卻很困難。金塊目前是聯盟唯一處於「第二層硬上限（The Second Apron）」的球隊，若再用高價續約華森，球隊將承受相當重的薪資負擔。

也因此，金塊與華森的談判遲遲無法突破。類似薪資壓力也曾影響金塊與另一名受限自由球員瓊斯（Spencer Jones）的協商，直到本月稍早，瓊斯才終於與球隊敲定2年1200萬美元合約。

對金塊來說，華森續約問題已經不能無限期拖延。隨著9月逐漸接近，新賽季例行賽開打也只剩略多於2個月，球隊必須盡快決定下一步方向。無論是提高報價留人，或透過先簽後換把華森送往其他球隊，這場僵局都需要找到解法。

不過在華森還沒有拿到符合期待的合約與角色定位之前，不論最終留在丹佛或轉往其他球隊，這場續約拉鋸恐怕仍會延續。對金塊而言，如何在爭冠陣容、豪華稅壓力與年輕好手未來價值之間取得平衡，一直都是這幾年休賽季最棘手的課題。