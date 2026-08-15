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NBA／湖人轉售案沒那麼簡單！投票時間成變數 差一天影響稅金上百億

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湖人在被道奇老闆沃爾特購買後僅一年就轉售出去。 美聯社
湖人在被道奇老闆沃爾特購買後僅一年就轉售出去。 美聯社

洛杉磯湖人出售案尚未完成NBA理事會審核，但投票與交易完成時間，可能將對現任老闆沃爾特（Mark Walter）的稅務負擔產生巨大影響。

根據會計師雷奧拉（Robert Raiola）的稅務估算，若出售案能在特定時間點後完成，沃爾特最高可能省下約4.25億美元（約新台幣136.1億）稅金。

這筆潛在節稅金額的關鍵，在於湖人出售交易是在沃爾特成為球隊控股老闆滿1年前還是滿1年後完成。沃爾特是在去年10月底獲得聯盟批准後成為湖人控股老闆，而他已同意將湖人出售給庫許納（Joshua Kushner）與艾格（Bob Iger），交易金額高達125億美元（約新台幣4000億），預估將帶來約25億美元（約新台幣800億）的獲利。

依照美國長期資本利得稅規則，若資產持有時間超過1年，適用稅率為23.9%，其中包含20%的基本稅率，以及針對高所得者課徵的淨投資所得稅。但如果資產持有未滿1年，則會被視為短期資本利得，適用一般所得稅率；在加計淨投資所得稅後，稅率最高可達40.9%。

雷奧拉估算，若沃爾特能適用長期資本利得稅率，再加上加州13.3%州所得稅，他出售湖人所需繳納的稅金約為9.3億美元（約新台幣279億元）。但如果交易被歸類為短期資本利得，稅金則可能攀升至約13.6億美元（約新台幣408億元）。兩者差距約4.25億美元，也讓NBA理事會何時投票批准交易，成為這筆湖人出售案背後的重要變數。

道奇完成2連霸後，老闆沃爾特還帶著球員現身湖人主場。 路透社
道奇完成2連霸後，老闆沃爾特還帶著球員現身湖人主場。 路透社

雷奧拉目前是「PKF O'Connor Davies」運動與娛樂部門負責人，他也提醒，實際交易涉及的稅務結構會比單純估算更複雜。扣除項目、交易費用、相關支出，以及沃爾特居住地問題，都可能影響最終稅負。

報導指出，沃爾特據稱居住在芝加哥，這也可能讓稅務計算牽涉更多州別與居住地判定問題。

除此之外，沃爾特旗下商業資產目前仍面臨聯邦調查，這也讓湖人出售案的時程與交易架構更加複雜。

如果相關法律問題擴大並牽涉到他的體育事業版圖，沃爾特、庫許納、艾格與NBA之間，可能還需要就賠償保障條款進行協商，以降低交易完成後可能產生的法律風險。

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