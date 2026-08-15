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NBA／灰熊前鋒身故遺產爭議釐清 1250萬美元將透過保險全額支付

聯合新聞網／ 綜合外電報導
已故灰熊前鋒克拉克。 美聯社
已故灰熊前鋒克拉克。 美聯社

先前傳出已故灰熊前鋒克拉克（Brandon Clarke）合約最後一年的薪資將不會支付，如今事情出現翻轉。

根據《Yahoo Sports》記者歐康納（Kevin O'Connor）報導，克拉克合約在死亡情況下依然受到保障，因此他原本2026-27年賽季應得的1250萬美元（約新台幣4億），預計將透過人壽保險全額支付給家屬與遺產管理方。

先前《Front Office Sports》記者施佛（Alex Schiffer）曾報導，灰熊不會支付這筆1250萬美元的合約金額，理由是克拉克合約中並沒有明文保障球員死亡後薪資的條款。不過歐康納的最新說法直接推翻這項資訊，指出克拉克合約另有針對這類情況所協商出的額外保障。

根據這項安排，灰熊當初同意替克拉克負擔一份人壽保險保單，用來保障萬一發生死亡情況時的財務權益。歐康納指出，這是NBA常見作法之一，也被視為球員能取得的最強財務保障形式之一。由於這類保險安排對球員也具備稅務優勢，因此有時會比由球隊直接支付剩餘薪資更具吸引力。

換言之，雖然這筆款項預計不會由灰熊以薪資形式直接支付，而是透過保險理賠完成，但克拉克原本合約最後一年1250萬美元仍屬完整保障，預計會全額支付。

克拉克經紀人巴特爾斯坦（Mark Bartelstein）接受訪問時表示：「看到先前那些錯誤資訊被報導出來，真的非常令人失望。克拉克的合約是有完整保障。所以他的家人與他的遺產，在合約中都有受到保護。」

巴特爾斯坦也感謝灰熊球團在克拉克身故後展現的支持。他說：「從灰熊選中他的那一刻起，球隊一直都是非常棒的合作夥伴。在這段令人悲痛的時刻，整個灰熊組織對克拉克家人的支持，已經不是言語能形容。我們所有人都非常感激。」

克拉克是在今年5月11日去世，得年29歲。洛杉磯郡法醫辦公室後來裁定，他的死因為海洛因與古柯鹼共同作用造成的意外過量。報告中也提到，多種處方藥物的綜合作用，也是導致他死亡的重要因素之一。

由於灰熊已在今年7月終止克拉克合約，因此球隊在2026-27年賽季的薪資空間中，不會列入他原本1250萬美元的合約金額。

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