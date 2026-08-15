NBA／走出恩怨！ 灰狼明年3月戰塞爾蒂克退役賈奈特21號球衣

灰狼球團於今天正式宣布，將在明年3月1日主場迎戰塞爾蒂克隊賽後，為傳奇球星「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）高掛21號球衣，這不僅是賈奈特職業生涯獲得的第二次球衣退休儀式，也象徵他與母隊長達數年的心結畫下句點。

現年49歲的賈奈特曾15度入選全明星賽，過去在塞爾蒂克時期效力的5號球衣已於2022年3月高掛塞爾蒂克主場，如今回到生涯發跡地明尼蘇達，賈奈特感性表示，「明尼蘇達就是我的家，這點永遠不會改變。一切都從這裡開始，能在目標中心（Target Center）看著21號球衣上升，與球迷、家人和隊友分享這一刻，意義非凡。但這不是終點，而是新篇章的開始。」

賈奈特自2016年退役後，因與灰狼前老闆泰勒（Glen Taylor）撕破臉，長期拒絕出席球隊活動，直到新任老闆羅爾（Marc Lore）與A-Rod（Alex Rodriguez）接手並展開積極修補關係，賈奈特才在去年底同意擔任球隊大使，如今進一步迎來球衣退役儀式。

「讓賈奈特以球隊大使的身分重返球隊，讓我們能夠以一種全新且意義非凡的方式來紀念他的傳奇生涯，退休21號球衣是對他為這支球隊和我們的球迷所做的一切的最高認可。」羅爾和A-Rod在聲明中表示，「我們非常興奮能與賈奈特、他的家人、我們的球迷以及所有幫助他成就傳奇的人們共同慶祝這一激動人心的時刻。」

作為灰狼隊史最偉大的球員，賈奈特保持著隊史得分、籃板、助攻、抄截與阻攻五大數據第一的驚人紀錄，也是唯一帶領灰狼闖進西區決賽（2004年）並榮獲MVP的球員。灰狼過去僅退役過因車禍驟逝的史里（Malik Sealy）的2號球衣，賈奈特的21號將成為隊史第二件永久退休的戰袍。