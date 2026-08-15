NBA／少林寺閉關還不夠！溫班亞瑪改闖「職業橄欖球隊」訓練

繼去年休賽季前往中國少林寺完成10天閉關特訓後，馬刺一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今年又找到新的訓練方式。這名身高7呎4吋的超級長人近日回到家鄉法國，直接加入職業橄欖球隊訓練，甚至跟著球員一起參與場上操練，再次用不同於一般NBA球員的方式備戰新賽季。

根據法國橄欖球媒體《Rugbyrama》報導，溫班亞瑪近日現身法國職業橄欖球隊普羅旺斯的訓練基地，而且並非單純到場參觀，而是真正加入球隊部分訓練內容。

「出乎所有人意料之外，這名法國球星參與了場上訓練中的多項操練，同時也完全融入普羅旺斯團隊之中，和球員一起體驗他們每天的生活。」

對一名身高超過220公分的NBA中鋒而言，直接參與職業橄欖球訓練本身就相當罕見，不過放在溫班亞瑪身上，似乎又沒有那麼令人意外，因為這已經不是他第一次在休賽季選擇完全不同於傳統籃球的訓練方式。

去年休賽季，溫班亞瑪就曾前往中國河南嵩山少林寺進行10天閉關特訓，透過武術、體能以及精神層面的鍛鍊挑戰自己，最終通過少林段品制功夫評審，被授予「少林一段」，成為首名獲得少林武術段位的NBA球員。

溫班亞瑪當時每天凌晨4時30分起床訓練，訓練強度要高於少林武僧常規訓練。據報導，在寺期間，溫班亞瑪每天與少林寺眾僧在齋堂用素齋，訓練閒暇還切磋籃球。

至於少林功夫段品製作為評價習練者少林功夫的標準，分段位、品階、榮譽品階。段位、品階皆分9級，晉段與晉品都有嚴格的理論和技術考評標準，申請人考核成功後，由少林功夫段品制考評機構頒發授予相對應證書、徽章、腰帶與服裝。

如今一年過去，他又把目光轉向碰撞更加激烈、對力量與身體控制要求極高的橄欖球。