快訊

美國密西根爆連環槍擊「5死1命危」！39歲嫌犯也死亡

陳幸妤留言也沒了…趙建銘診所Google負評遭刪光 評價回到4.6顆星

葛斯齊深夜開砲！點名「杰威爾藝人」好自為之 ：和黃子佼沒兩樣

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／騎士打包施羅德換來黃蜂曼恩 清出薪資空間鎖定庫明加

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
施羅德（Dennis Schroder）。 法新社
施羅德（Dennis Schroder）。 法新社

持續在今年休賽季重整陣容、蓄勢待發的騎士，今天再傳變動，與黃蜂達成協議，將控球後衛施羅德（Dennis Schroder）搭配部分現金送往夏洛特，換回年輕後衛曼恩（Tre Mann），完成這筆各取所需的交易。

身經百戰的德國跑車施羅德，上季先後效力於國王與騎士，合計出賽70場，場均能攻下10.8分、4.9助攻與2.7籃板，後場防守與組織能力依舊突出。黃蜂總裁皮特森（Jeff Peterson）與主帥李（Charles Lee）過去在老鷹時期就曾與施羅德合作過，如今再續前緣，無疑是希望這位經驗豐富的老將能帶著連續9年未嘗季後賽滋味的黃蜂重返榮耀。

對騎士而言，這筆交易的主因則在於清出薪資空間，送走施羅德後，騎士成功的將團隊薪資壓至「第二層硬上限（The Second Apron）」以下，為後續運作爭取到了極大的彈性，騎士目前的重心依然放在與「大鬍子」哈登（James Harden）續簽一份2至3年的長約。

同時，出清後的薪資空間，也讓騎士有更充裕的籌碼去追逐限制性自由球員華森（Peyton Watson）以及庫明加（Jonathan Kuminga），為衝擊東區冠軍持續補強戰力。

黃蜂 騎士

延伸閱讀

NBA／騎士持續追求庫明加、華森 32歲施羅德仍是萬用交易包

NBA／華森不滿金塊報價傳傾向先簽後換 老鷹公鹿快艇騎士感興趣

錯失「詹皇」的連鎖反應！騎士「Plan B」為何走得舉步維艱？

NBA／跳出合約獲加薪 比爾2年1320萬美元留快艇還附帶選擇權

相關新聞

MLB／忘不了那顆被大谷開轟的曲球 米蕭洛斯基預告：直球對決

生涯首度過招大谷翔平時那顆挨轟的曲球，深深烙印在釀酒人隊強投米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）心底，對於明天的再度對決，他喊話會用自己最自信的球種，「不管對誰都一樣，我就是投速球，至於他打不打得到，比比看就知道了。」

MLB／投手大谷回歸露曙光？近3周首進牛棚練投34球 總裁也在一旁看

「投手大谷」回歸終於出現一點點小進展，大谷翔平今天賽前進牛棚練投34球，是他近3周來首度牛棚練投，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）也在一旁關注。

NBA／騎士打包施羅德換來黃蜂曼恩 清出薪資空間鎖定庫明加

持續在今年休賽季重整陣容、蓄勢待發的騎士，今天再傳變動，與黃蜂達成協議，將控球後衛施羅德（Dennis Schroder）搭配部分現金送往夏洛特，換回年輕後衛曼恩（Tre Mann），完成這筆各取所需的交易。

棒球／奧運資格賽在台舉辦 葉君璋：爭取門票是利多

台灣上一次參加奧運棒球項目是2008年，曾參賽的味全龍隊總教練葉君璋認為，比賽中感受到的民族對抗性很強，爭取奧運的資格賽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。