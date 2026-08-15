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NBA／騎士打包施羅德換來黃蜂曼恩 清出薪資空間鎖定庫明加
持續在今年休賽季重整陣容、蓄勢待發的騎士，今天再傳變動，與黃蜂達成協議，將控球後衛施羅德（Dennis Schroder）搭配部分現金送往夏洛特，換回年輕後衛曼恩（Tre Mann），完成這筆各取所需的交易。
身經百戰的德國跑車施羅德，上季先後效力於國王與騎士，合計出賽70場，場均能攻下10.8分、4.9助攻與2.7籃板，後場防守與組織能力依舊突出。黃蜂總裁皮特森（Jeff Peterson）與主帥李（Charles Lee）過去在老鷹時期就曾與施羅德合作過，如今再續前緣，無疑是希望這位經驗豐富的老將能帶著連續9年未嘗季後賽滋味的黃蜂重返榮耀。
對騎士而言，這筆交易的主因則在於清出薪資空間，送走施羅德後，騎士成功的將團隊薪資壓至「第二層硬上限（The Second Apron）」以下，為後續運作爭取到了極大的彈性，騎士目前的重心依然放在與「大鬍子」哈登（James Harden）續簽一份2至3年的長約。
同時，出清後的薪資空間，也讓騎士有更充裕的籌碼去追逐限制性自由球員華森（Peyton Watson）以及庫明加（Jonathan Kuminga），為衝擊東區冠軍持續補強戰力。
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