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NBA／湖人新老闆上任佩林卡恐遭撤換？名嘴點名「勇士4冠功臣」接班

聯合新聞網／ 綜合報導
球評史密斯預測新老闆上任後可能撤換佩林卡，並將目標鎖定昔日打造勇士王朝的前總管邁爾斯。 路透。
球評史密斯預測新老闆上任後可能撤換佩林卡，並將目標鎖定昔日打造勇士王朝的前總管邁爾斯。 路透。

湖人隊在短短14個月內接連迎來經營權與球隊核心大幅變動，結束巴斯家族長達數十年掌舵後，如今又將以125億美元易主，並在詹姆斯（LeBron James）離隊後正式邁入唐西奇（Luka Doncic）時代。對此，知名球評史密斯（Stephen A. Smith）甚至直接預測，新老闆上任後可能撤換佩林卡（Rob Pelinka），並將目標鎖定昔日打造勇士王朝的前總管邁爾斯（Bob Myers）。

史密斯在《The Stephen A. Smith Show》毫不掩飾自己的看法，「我認為佩林卡不會繼續留在那裡，掌管洛杉磯湖人的籃球事務。」史密斯心中甚至已經有一個相當重量級的接班人選，就是曾經兩度拿下NBA年度最佳主管、打造勇士王朝的邁爾斯。

邁爾斯目前是76人隊制服組的成員，史密斯感嘆，「我的意思是，邁爾斯才一出現，一個月內就有布朗（Jaylen Brown）和詹姆斯。如果有任何方法可以把這個人找來，我認為你就應該去把他找來。」不過史密斯也特別強調，這並不是來自湖人內部的消息，而是自己的判斷，「這是我自己的看法，我沒有為了這件事情和任何人談過。」

據路透報導，億萬富豪沃爾特（Mark Walter）同意將湖人出售給迪士尼前執行長艾格（Bob Iger）及投資人庫許納（Joshua Kushner），在球團高層快速出現變化之際，外界也開始關注新老闆是否會重新改組管理階層。根據史密斯的構想，巴斯（Jeanie Buss）反而可能繼續在球團事務中扮演重要角色，而新管理團隊真正可能動刀的位置，就是目前由佩林卡掌管的籃球事務部門。

事實上，艾格周三接受《New York Post》訪問時已證實，新老闆團隊計畫讓巴斯繼續維持目前的角色，但目前並沒有針對佩林卡做出相同承諾。

回顧佩林卡掌管湖人籃球事務期間完成過多筆重量級操作，包括2018年簽下詹姆斯、2019年交易得到戴維斯（Anthony Davis），並在2020年拿下總冠軍。2025年2月，他更參與完成震撼聯盟的戴維斯與唐西奇交易案，讓湖人正式取得下一個世代的建隊核心。不過如果湖人真的有機會找來邁爾斯，後者的履歷同樣極具吸引力。

邁爾斯。 美聯社
邁爾斯。 美聯社

邁爾斯2011年加入勇士管理階層，隔年升任總管，成為後來勇士王朝的重要打造者之一。2016年邁爾斯成功說服歷史前五級別的得分手杜蘭特（KevinDurant）降臨灣區，加入一支前一季才剛創下73勝紀錄、坐擁柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）的傳奇球隊。在他的管理期間，勇士4度拿下NBA總冠軍，他本人也兩度獲選年度最佳主管，直到2023年，邁爾斯主動卸下勇士總管職務，當時僅以一句「是時候了」說明離開決定。

離開勇士後，邁爾斯並未完全遠離職業體育管理工作，2024年他曾擔任NFL華盛頓指揮官顧問，協助球隊重整管理階層；目前則擔任《Harris Blitzer Sports & Entertainment》體育事務總裁，工作範圍涵蓋76人與NHL紐澤西魔鬼等球隊。

如今臨時接管76人籃球營運的邁爾斯也再度上演神奇操作，在球隊今夏先是透過交易換來新科FMVP布朗，並與馬克西（Tyrese Maxey）、安比德（Joel Embiid）及大物新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）組成核心後，邁爾斯成功推動詹姆斯加盟，完成這令人驚嘆的星光陣容。

湖人 勇士

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