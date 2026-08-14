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NBA／湯普森稱詹姆斯是最難守球員 歷史最佳陣容有Kobe沒喬丹

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯、湯普森。 路透
詹姆斯、湯普森。 路透

湯普森Klay Thompson）效力勇士隊時，連4年在總冠軍賽遭遇詹姆斯LeBron James）領軍的騎士隊，雖勇士3度奪冠，但湯普森仍說詹姆斯是最難守的球員。

湯普森在直播上被問到最難守的球員，他給出的答案是詹姆斯，「我們連4年在總冠軍賽碰到他，我從沒看過有任何人能像他一樣掌控比賽，他在場上什麼都能做，幾乎沒弱點。即使是生涯早期，像他第一次打進總冠軍賽時，跳投還有點不穩定，但等到我們碰上他時，他在左側跳投幾乎已是十拿九穩。他是我生涯遇過最難對付的對手，毫無疑問。」

直播中提到太陽隊「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）時，湯普森直言，「我真的很不想講他的名字，但布魯克斯確實是一名很棒的防守者，只是他真的比任何人都還會搞人心態。」

湯普森還回答經典問題「歷史最佳陣容是哪五人」，湯普森排中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）、大前鋒鄧肯（Tim Duncan）、小前鋒詹姆斯、得分後衛布萊恩（Kobe Bryant）和控球後衛柯瑞（Stephen Curry）。

湯普森解釋選擇布萊恩而不是喬丹（Michael Jordan），是因為他從小看布萊恩打球長大，之後還有機會親自和他交手，他還秀出自己的收藏「布萊恩湖人24號實戰球衣」。

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