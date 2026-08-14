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NBA／不是勇士「浪花兄弟」柯瑞？湯普森最親近隊友選格林

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士時期的湯普森、柯瑞、格林。 路透
勇士時期的湯普森、柯瑞、格林。 路透

獨行俠隊神射手湯普森Klay Thompson）今天在直播上被問到，誰是NBA生涯中最親近的人。結果答案竟然不是「浪花兄弟」柯瑞Stephen Curry），而是同樣一起在勇士隊打拼多年的「嘴綠」格林Draymond Green）。

今天湯普森與美國直播主PlaqueBoyMax開實況，聊到NBA生涯中最親近的人，沒想到答案竟是格林，湯普森說，「我會選格林，主要是因為我們同年紀，而且所有事都是一起經歷過來的。」

湯普森進一步解釋，柯瑞對他而言比較像大哥和學習榜樣；但如果要說關係最親近的隊友，仍是與自己並肩作戰13個賽季、共同經歷高低起伏的格林，「我還是會選格林，因為我們同年紀，也一起走過所有事。當然柯瑞跟我關係也非常親近，僅次於格林。」

湯普森也談到昨天宣布退休的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）「看到衛斯特布魯克決定退休，讓我有點感傷，因為我們過去有過太多精彩的交手，他也是我們這世代最偉大的球員之一。」

勇士 Klay Thompson 湯普森 Stephen Curry 柯瑞 Draymond Green 格林

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