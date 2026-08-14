NBA／仔細一看全是假的！愛德華菲律賓遇「山寨老詹+柯瑞+唐西奇」

灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）休賽季展開亞洲行，近日來到菲律賓馬尼拉參加個人品牌宣傳活動，沒想到卻意外完成一張堪稱「超豪華明星合照」的照片，只不過站在他身旁的是「山寨版」詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）與唐西奇（Luka Doncic）。

根據《ClutchPoints》在社群平台X分享的畫面，愛德華與3名分別神似詹姆斯、柯瑞及唐西奇的模仿者同框合照，4人一起對著鏡頭擺出姿勢，荒謬又有趣的組合迅速在網路引發討論。

愛德華茲目前正在進行愛迪達「Believe That」巡迴活動，馬尼拉站行程從8月13日至15日、為期3天，主要圍繞他的個人簽名鞋系列展開。

活動期間，愛德華茲預計現身Bonifacio High Street舉行的adidas x Foot Locker「Believe That Challenge」一對一籃球賽，並協助選出最終冠軍，另外也將參與博尼法西奧環球城舉辦的Anthony Edwards Fan Fest球迷活動。

品牌也趁著這次菲律賓之行推出當地限定鞋款，包括AE 2「Magpakitang Gilas」以及Believe That 1「Tibay Ng Lahi」配色。

不過相較於場外與「山寨詹皇」的搞笑同框，真正的詹姆斯今年休賽季其實差一點就可能與愛德華成為隊友，因為就在今年休賽季，灰狼確實曾經與41歲的詹姆斯產生連結，甚至連愛德華本人都親自加入招募行列。

根據《The Athletic》記者克勞欽斯基（Jon Krawczynski）先前報導，灰狼曾是休賽季與詹姆斯產生連結的球隊之一，而身為球隊看板球星的愛德華甚至親自出馬招募，甚至直接告訴詹姆斯，如果他不來明尼蘇達，自己就會在球場上「把他的頭扯下來」。