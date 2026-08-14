NBA／湖人125億美元14個月內兩度易主 詹姆斯離隊後邁入唐西奇時代

美國職籃NBA洛杉磯湖人短短14個月內接連迎來經營權與球隊核心的大幅變動，在結束巴斯家族長達數十年掌舵後，如今又將以125億美元易主，並在詹姆斯離隊後正式邁入唐西奇時代。

路透社報導，億萬富豪華特（Mark Walter）同意將湖人出售給迪士尼前執行長艾格（Bob Iger）及投資人庫許納（Joshua Kushner）。這將是湖人在一年內第二度更換東家，也讓這支以傳統與穩定著稱的NBA豪門，在短時間內經歷前所未有的劇烈變革。

從麥肯（George Mikan）、魔術強森（MagicJohnson）、布萊恩（Kobe Bryant）一路走到詹姆斯（LeBron James），這項交易成為湖人在罕見劇烈動盪時期的最新篇章。

自1979年起掌控湖人的巴斯家族（Buss family），於2025年6月同意以當時創紀錄的100億美元將經營權讓給華特。如今，身為美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇控股股東的華特，也準備將湖人交給另一個由艾格及庫許納領軍的知名投資集團。

湖人管理層的劇烈變動，也伴隨著球隊場上核心的重新塑造。

湖人去年2月從達拉斯獨行俠交易來唐西奇（Luka Doncic），被視為NBA近年來最令人意外的交易之一，而湖人則送出戴維斯（Anthony Davis）。這筆交易讓洛杉磯得到一名全球巨星，外界預期唐西奇將成為湖人下一個時代的核心支柱。

但唐西奇加入並未讓湖人原有秩序維持太久。NBA歷史得分王、也是湖人2020年奪冠關鍵人物的詹姆斯於6月底通知球隊，他將在職業生涯下一站離開湖人並與費城76人簽約。

在效力湖人8年期間，41歲的詹姆斯曾帶領球隊奪得總冠軍，並與兒子布朗尼（Bronny James）成為隊友。

對湖人而言，詹姆斯離隊為已展開的世代交替留下鮮明印記。這支球隊多年來一直在「以詹姆斯為核心的現在」與「以唐西奇為核心的未來」間取得平衡，如今已沒有選擇，只能全面擁抱27歲的唐西奇。

這樣的轉變對湖人來說並不陌生。這支球隊的歷史不僅由巨星打造，也同樣充滿不斷重新定位與改造的歷程。

湖人1960年從明尼阿波利斯（Minneapolis）搬遷至洛杉磯（Los Angeles）後，魔術強森及賈霸（KareemAbdul-Jabbar）聯手打造黃金盛世，接著在布萊恩與歐尼爾（Shaquille O'Neal）帶領下建立新的王朝，最後又靠著詹姆斯與戴維斯重返NBA巔峰。

然而，近期變革的集中程度令人驚訝。新東家除了將接手一支擁有全球球迷、創紀錄估值，以及唐西奇這名巨星的隊伍，同時也將承擔「湖人」這個名字所帶來的期待，不只是維持影響力，更重要的是爭奪總冠軍。