NBA／衛少退休後風評立刻反轉！勇士格林怒批：包含我籃球迷真爛

「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）昨天宣布退休，結束18年生涯，許多球星和球迷第一時間向他致敬，不過勇士隊前鋒格林（Draymond Green）對衛少退休後，外界突然出現的大量讚美感到非常不滿。

對於衛少生涯後期被罵，宣布退休後反而受到讚美，格林在節目上直言：「籃球迷真的很糟。順帶一提，我自己也是籃球迷，所以你們也可以把我算裡面，但籃球迷真的很糟。」

格林提到，衛少生涯後期長期遭批評，包含外線不佳、打法有問題、被質疑只會刷數據、無法幫助球隊贏球，「過去8到10年，這傢伙聽到的，幾乎都是別人說他有多爛，說他不會投籃、只會刷數據，還會把球隊搞砸。」

格林感嘆，「當你身處這個聯盟，每天看到聽到的都是這些，你還是要撐下去，因為這就是我們球員會做的事。但說真的，那些話真的很煩，也真的會影響你，這點不要搞錯。」

衛少因投籃不佳經常被球迷嘲笑是「Westbrick」，也多次與現場球迷起衝突，格林不滿衛少退休後，大家的態度竟立刻改變，「Westbrick，還有你們以前講他的那些話。結果他一退下來，馬上就變成『你們以前真的太過分了』、『看看他打球的方式，我們一定會想念他』、『以後NBA看不到他了』，突然都變成這種好話。」

最後格林反問：「為什麼這些話，不能在他還打球的時候就說呢？」