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NBA／字母哥、布朗1月「回娘家」 阿德巴約衝突後重逢赫洛更吸睛
NBA官方於今天正式公布2026-27賽季完整賽程，新賽季除了備受矚目的開幕戰與耶誕大戰外，多位球星迎戰前東家的「重返主場」之戰，成為貫穿1月賽程的最大焦點，其中安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）重返密爾瓦基，以及布朗（Jaylen Brown）首度以對手身分踩上綠衫軍主場，話題性十足。
在今年休賽季掀起聯盟地震級交易的「字母哥」安戴托昆波，將於明年1月29日首度隨新東家熱火造訪密爾瓦基，在公鹿效力長達13個賽季、並曾率隊奪得2021年總冠軍的字母哥，重回熟悉的費瑟夫論壇（Fiserv Forum），情緒勢必相當複雜。
值得注意的是，這場比賽也是阿德巴約（Bam Adebayo）與前隊友赫洛（Tyler Herro）在暑期訓練發生衝突後首度交手，雙方火花備受關注。至於赫洛與哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）等前熱火球員，則預計在2月5日隨公鹿返回邁阿密。
另一場重頭戲則是2024年總冠軍賽MVP布朗的重返波士頓之夜，布朗將於1月22日披上76人戰袍重返TD花園球場（TD Garden），同場還有隨隊出征的詹姆斯（LeBron James）。
而1月30日黃蜂則將做客灰狼主場，遭遇前主控小鮑爾（LaMelo Ball），至於上季轉戰巫師的楊恩（Trae Young）則將於11月7日回到亞特蘭大，有望首度在前東家主場出賽。
此外，巫師新科狀元迪班薩（AJ Dybantsa）將於10月22日迎來生涯首秀，並預計在明年3月12日與獨行俠新星佛拉格（Cooper Flagg）展開備受矚目的兩代狀元對決；而衛冕軍尼克則預計於耶誕大戰重演總決賽戲碼，主場迎戰馬刺。
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