NBA／等了1天終於發聲「交作業」！ KD長文深情告別衛少

「大三元製造機」衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在社群平台宣布退休後，各界紛紛向這名征戰18季的前MVP送上祝福，但不少球迷發現與他並肩作戰8年的杜蘭特（Kevin Durant）仍未發聲。今日，杜蘭特便發出一篇長文告別昔日雷霆戰友。不同於單純回顧場上成就，杜蘭特透露自己多年來一直維持的一項訓練習慣，其實正是受到衛斯特布魯克影響。

杜蘭特回憶，當年效力雷霆時，他曾詢問助理教練奇克斯（Maurice Cheeks），究竟「練球前先自主訓練」和「球隊練習結束後再自主訓練」，哪一種比較困難。

而他之所以突然問這個問題，正是因為每天早上當自己抵達球館時，衛斯特布魯克早就已經完成個人訓練，相較之下，杜蘭特當時習慣等到球隊練習結束後才加練。

「我記得曾經問助理教練奇克斯，『到底哪個比較難？球隊練習結束後再訓練，還是在練習開始前先訓練？』我之所以會問，只是因為每次我到球館時，衛斯特布魯克都已經練完了，而我通常都是球隊練習結束後才進行自己的訓練。」

當奇克斯告訴他，「在球隊練習開始前就先來訓練，可能比較困難。」這個答案也徹底改變杜蘭特此後的習慣。

陪伴杜蘭特多年的職業生涯訓練習慣，最初竟然正是受到衛斯特布魯克影響。 UCD匯入

換句話說，即使兩人在2016年分道揚鑣，杜蘭特後來先後效力勇士、籃網等球隊，甚至拿下2座總冠軍，但一項陪伴他多年職業生涯的訓練習慣，最初竟然正是受到衛斯特布魯克影響。

對杜蘭特而言，衛斯特布魯克真正影響隊友的方式，並不是靠著大聲說話或激勵演說，而是每天用行動建立標準。即使外界經常因為衛斯布魯克在比賽中的激情，將他視為一名情緒極度外放的球員，但杜蘭特眼中的他卻完全不同。

「很多人看到他在球場上的情緒，就覺得衛斯特布魯克是一個很吵、很張揚的人。不，在我眼裡，他其實很安靜，而且做每件事情都有自己的方法。他用行動帶領大家。等到燈光亮起、比賽真正開始時，他才會把所有東西全部釋放出來，感受那種完全的自由。」

杜蘭特坦言，自己身為衛斯特布魯克的隊友時就深受這種態度感染，而在後來的職業生涯中，他更逐漸發現，受到衛斯特布魯克影響的人遠遠不只自己。

「身為他的隊友，這真的非常激勵我。而且無論後來我走到哪裡，我都看到他激勵著來自各種不同背景的人。最瘋狂的是，他其實沒有說太多話，他就只是出現，然後去做。整整18年都是如此。對我們這些職業球員來說，籃球人生是神聖的，我們在那座球場上付出的一切，代表著所有東西。」

杜蘭特逐漸發現，受到衛斯特布魯克影響的人遠遠不只自己。 路透。

隨後杜蘭特也寫下一段意味深長的話，「有些人會希望自己能夠回到過去，用更明確的意圖重新做一些事情；也有些人能夠拍拍手、告訴自己已經對走過的這段時間感到滿足。你會成為哪一種人？我們都知道那個穿0號的人是怎麼做的。冠軍，在人生的下一個階段繼續激勵大家吧。」

杜蘭特接著細數兩人共同走過的青春歲月，「我們是最早的那批年輕人，20歲出頭就一起殺進總冠軍賽，一起參加明星賽，看著彼此受傷、再重新站起來，還有那些搭巴士的日子、搭飛機的日子、打牌、開玩笑以及爭吵，所有的一切，都令人難忘！我不在乎後來發生了什麼，沒有人能抹去我們曾經擁有過的一切。」

最後，杜蘭特也將祝福送給衛斯特布魯克一路陪伴在身旁的家人與親友，「致整個衛斯特布魯克家族，Nina、孩子們、衛斯特布魯克媽媽、Big Russ、Ray、Donnell，還有所有來自Leuzinger高中、UCLA，以及更多被我漏掉的人，送上滿滿的愛。恭喜你完成了一段傳奇的職業生涯。」

杜蘭特也祝福一路陪伴在衛斯特布魯克身旁的家人與親友。 路透。

回顧兩人合作生涯，杜蘭特與衛斯特布魯克共同效力雷霆8個賽季，兩人在20歲出頭就成為聯盟最受矚目的年輕組合之一，5度攜手闖進季後賽，並與哈登（James Harden）攜手在2011-12賽季一路殺進總冠軍賽，最終才不敵詹姆斯（LeBron James）領軍的熱火。

杜蘭特與衛斯特布魯克共同效力雷霆8個賽季，並與哈登攜手在2011-12賽季一路殺進總冠軍賽。 美聯社。

儘管最終沒能一起拿到冠軍，哈登後來遭到交易，杜蘭特也在2016年離開雷霆加盟勇士，兩人的關係一度因為分道揚鑣而受到外界高度關注，但多年過去，杜蘭特顯然沒有忘記他們共同經歷的一切。

儘管最終沒能一起拿到冠軍，杜蘭特顯然沒有忘記他們共同經歷的一切。 路透通訊社

杜蘭特最後也將衛斯特布魯克的18年生涯形容為「傳奇」。 路透通訊社

杜蘭特最後也將衛斯特布魯克的18年生涯形容為「傳奇」，並期許這名昔日戰友在人生下一階段繼續影響其他人。