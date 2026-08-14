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NBA／跳出合約獲加薪 比爾2年1320萬美元留快艇還附帶選擇權
自由市場再傳簽約消息，三度入選明星賽的明星後衛比爾（Bradley Beal），在日前選擇跳出合約後，最終確定重返快艇懷抱，據經紀人透露，比爾已與快艇達成一份為期2年、總價值1320萬美元的續約協議，其中包含第二年球員選擇權。
現年33歲的比爾在上個月放棄原本560萬美元的球員選擇權，除了測試自由市場行情、吸引包括熱火隊在內的多支球隊關注外，也為快艇騰出薪資空間進行陣容補強，最終快艇提供了一份年薪大幅上升的新合約，成功留住這名資深後場。
比爾上季加盟快艇後遭遇嚴重傷病，僅出賽6場就因左髖骨骨折接受手術致使球季報銷，繳出生涯新低的場均8.2分、20.2分鐘，隨後快艇也啟動重建布局，相繼交易走哈登（James Harden）與祖巴茲（Ivica Zubac），邁向年輕化。
邁入生涯第15個賽季的比爾，生涯場均可貢獻21.4分、4.3助攻與4.0籃板，三分命中率達37.6%。儘管上季飽受傷病所苦，快艇仍寄望這名經驗豐富的明星後衛在新賽季浴火重生，帶領陣中年輕球員成長。
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