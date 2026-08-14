NBA／上季只打6場仍加薪！比爾沒上「爭冠列車」2年約重返快艇

前明星後衛比爾（Bradley Beal）去年因傷只打6場，休賽季不執行560萬美元的球員選項，如今簽下2年1320萬美元合約，附帶第2年球員選項，重返快艇隊。

比爾效力太陽時期因傷勢頻傳，加上身手不符身價，太陽隊決定快刀斬亂馬，去年休賽季買斷他2年1.1億美元的合約。比爾後來和快艇簽下2年1100萬美元合約，第2年附帶球員選項，沒想到比爾只打6場就報銷，場均僅8.2分，三分命中率36.8%。

今年休賽季比爾不執行球員選項，成為自由球員。原本外界預期他會「上車」加盟爭冠球隊，例如熱火隊，但他最終仍選擇快艇。ESPN報導指出，比爾當初選擇退出合約，是為了檢視自己的市場，並給快艇陣容彈性，利用薪資空間探索選項。最終他在快艇獲得加薪。

現年33歲的比爾將進入生涯第15個賽季，他生涯場均21.4分4.3助攻4.0籃板，三分命中率37.6%，自2022-23賽季離開巫師隊後，他的場均得分未突破20分。