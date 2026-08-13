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NBA／上季三分57.1% 太陽裁掉29歲「3D前鋒」海史密斯

聯合新聞網／ 綜合報導
29歲前鋒海史密斯（Haywood Highsmith）。 美聯社
29歲前鋒海史密斯（Haywood Highsmith）。 美聯社

太陽隊今天裁掉29歲前鋒海史密斯（Haywood Highsmith），他具備不俗的防守和外線投射能力，可能成為爭冠球隊的拼圖。

海史密斯去年8月動手術治療右膝半月板撕裂，今年2月與太陽簽下2年合約，第2年的300萬美元只有100萬美元受保障，太陽裁掉海史密斯後，球員正式球員名單為14人。

海史密斯上季在太陽出賽7場，平均上場13分鐘，能攻下5.4分，三分命中率57.1%創生涯新高，生涯三分命中率為37.9%。

身高196公分的海史密斯2018年選秀落選，2021-22賽季加盟熱火隊後，逐漸成長為輪替球員，因此海史密斯被裁的消息一出，就有不少熱火球迷期待他回歸。

太陽

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