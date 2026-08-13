NBA／上季三分57.1% 太陽裁掉29歲「3D前鋒」海史密斯

休賽季各隊積極補強，但坐擁超級球星柯瑞（Stephen Curry）的勇士在今夏的「大動作」都以失敗告終，被視為補強無感，甚至出現柯瑞也可能對金洲管理層失去信心的聲音。而對此球隊老闆拉卡柏（Joe Lacob）在一檔節目上給出不同看法外，也回擊外界質疑。

2026-08-13 15:42